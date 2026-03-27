Mujeres Destacadas 2026: Anailda Tavárez Lazala

Con Anailda Tavárez Lazala no se inventa, como dicen en República Dominicana. Lo dejó muy claro una vez cuando, en una reunión donde era la única mujer entre veinte hombres, el organizador le pidió que ordenara el almuerzo.

“Como soy la única mujer, piensan que yo soy la que tengo que ordenar el lunch”, dijo. “Me tocó decirle una vez a uno, ‘esta es tu reunión, tú ordenas el lunch’, enfrente de todo el mundo, y eso me ha dado respeto. Con mi temperamento que tengo fuerte, conmigo no inventan”.

Tavárez trabaja en quizá una de las industrias más hostiles para las mujeres: la de la construcción. Ella es arquitecta pero al poco tiempo de haber empezado a ejercer la carrera, se transfirió al área de la ingeniería, a la gestión de la construcción, que tiene que ver con la construcción de edificios y la administración de los recursos.

Es egresada del City College y lleva 20 años trabajando en la compañía Turner Construction, donde se desempeña como Gerente de Preconstrucción. Durante su trayectoria en este departamento, ha estado a cargo de proyectos como la Brookfield Greenpoint Landing G1, una torre residencial en Brooklyn, y la restauración del Acuario de Nueva York.

También ha dirigido el proceso de preconstrucción de proyectos culturales en la ciudad de Nueva York, como la renovación del David Geffen Hall del Lincoln Center, la renovación y expansión del Museo de la Sociedad Histórica de Nueva York y más recientemente la expansión del ala moderna Tang del Museo Metropolitano de Arte.

El gran orgullo de Tavárez es haber llegado a donde está a pesar de provenir de una familia humilde que vivía en una zona rural de República Dominicana. Recuerda que ella y su hermana iban al río siendo niñas a lavar la ropa en las rocas. Luego, cuando la familia emigró a Estados Unidos, ayudó por muchos años en el negocio familiar cocinando huevos con tocino para los choferes de los camiones de carga.

Sueña con crear su propia empresa de consultoría y mudarse a República Dominicana, donde tiene negocios de hotelería.

“El frío no me gusta”, dijo. “Me veo retirada temprano y trabajando en mis negocios”.