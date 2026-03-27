Mujeres Destacadas 2026: Andrea Jerves

Desde que Andrea Jerves vivía en su natal Ecuador, veía la diferencia en las clases sociales y le molestaba la enorme brecha que había entre pobres y ricos.

“La división era muy, muy grande”, dijo. “Eres pobre o de clase media o muy alta, pero el pobre es pobre, y no es como aquí, que tienes recursos para no estar en la línea de pobreza”.

Jerves llegó a Estados Unidos hace tres décadas, y en ese entonces comenzó a trabajar en el sector privado, pero su vocación era otra, la de ayudar a los más necesitados. Dejó ese trabajo, y al mismo tiempo que continuaba con sus estudios universitarios, buscó otro lugar dónde hacer carrera; encontró Hanac, una organización sin fines de lucro que apoya a comunidades vulnerables —especialmente personas mayores— y les ofrece vivienda asequible, comidas calientes, transporte y otros servicios sociales.

Ya han pasado 16 años desde aquel inicio y Jerves no ha tenido más que satisfacciones. Actualmente es la Directora de Programas y Desarrollo, departamento donde ha planificado implementado y desarrollado programas, y donde además ha trabajado para establecer relaciones sólidas con otras organizaciones comunitarias, pequeñas empresas y funcionarios electos.

Actualmente gestiona 52 programas de servicios sociales y colabora con más de veinte directores de programas que ofrecen servicios a más de 30 mil clientes al año.

“Lo que más amo de mi trabajo es el hecho de poder ayudar a alguien y ver el cambio de vida que se obtiene por medio de nuestro trabajo social”, dijo. “Es algo que yo quería hacer; yo creo que desde pequeña tenía la inclinación de trabajar en una organización sin fines de lucro, dando ayuda a la comunidad”.

Jerves se graduó de la Universidad John Jay de Justicia Criminal, donde obtuvo la licenciatura en Administración Pública y la maestría en Gestión y Operaciones de Administración Pública. Está conforme con sus logros en la organización y por ahora sólo quiere ser parte de un cambio.

“Siempre me llamó mucho la atención regresar a la comunidad, ayudar, que si alguien lo necesita, poder hacerlo”, dijo.