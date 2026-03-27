Mujeres Destacadas 2026: Barma Uruchima

Barma Uruchima llegó a Estados Unidos desde Ecuador cuando tenía 13 años, y a pesar de que fue una estudiante brillante, el gran obstáculo en su vida era el inglés.

“Lo entendía y pude tomar los exámenes”, dijo. “Pero nunca lo verbalicé, y fue muy traumático”.

Fue hasta el bachillerato cuando Uruchima se armó de valor para hablarlo. Pero a pesar de las dificultades, hizo cosas destacadas en esa escuela, como ser parte del club de corredores, donde ganó el primer lugar de su división. También fue parte del concejo estudiantil.

Luego, Uruchima fue a la Universidad de Mercy para estudiar la licenciatura en Contabilidad y Finanzas y después asistió a la Universidad de Long Island para cursar la maestría en Finanzas.

Un día, cuando todavía estaba estudiando la maestría, unos reclutadores visitaron la universidad y los representantes de la empresa de ropa y accesorios Louis Vuitton la conocieron; les gustó su personalidad y le pidieron que trabajara con ellos. Lo irónico del caso es que Uruchima dudó de la oferta porque no estaba familiarizada con la famosa marca.

“Le dije a mi novio que una compañía quería que yo me uniera como accionista senior y él me dijo, ‘¿Cuál es el nombre de la compañía?’, y yo le dije,’Louis Vuitton'”, recordó Uruchima. “Él me dijo, ‘tienes que aceptar, es una compañía increíble'”.

En esa empresa estaba a cargo de gestionar las negociaciones con América Latina. Luego de abrir 55 tiendas desde México hasta Argentina, sintió que era hora de transferirse al mercado estadounidense. Pasó primero por Ralph Lauren y desde hace diez años ha estado en The Estée Lauder Companies Inc., actualmente es la Vicepresidenta de Creación de Valor Global.

Uno de sus objetivos como ejecutiva es ayudar a la comunidad tanto dentro como fuera de la compañía. Así que unió a la comunidad de Women in Retail y a la organización pro mujeres, Latinas in Beauty, para ayudarlas a crear un programa de tutoría y de apoyo para hacerse más visibles.

“Estoy muy consciente de que tenemos que ayudar a la comunidad latina en todos los sentidos”, dijo. “Así que estamos haciendo eso dentro y fuera de la compañía”.