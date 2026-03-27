Mujeres Destacadas 2026: Delmy Santos

Delmy Santos aprendió de los negocios gracias a su padre, quien era propietario de un trapiche en El Salvador. En ese lugar se cultivaba y se molía caña de azúcar. Ahí también aprendió a cocinar solo viendo a las personas que trabajaban para su papá.

“Recuerdo que él siempre me decía, ‘levántate temprano para que mires cómo se cocina, porque si te casas, el hombre con el que te cases tienes que saber cocinarle, no quiero que te traigan de regreso'”, contó Santos entre risas.

Luego, cuando todavía era una niña, sus padres emigraron a Estados Unidos, y cuando tenía 15 años, su madre fue por ella para traerla a este país. A su llegada, Santos acompañaba a su madre al trabajo, un restaurante. Ahí, la dueña le decía a Santos que ayudara a hacer las tortillas.

Luego de un tiempo, Santos decidió abrir su propio restaurante de comida salvadoreña. Primero lo hizo con varios miembros de su familia, pero la sociedad no funcionó y se quedó como propietaria junto con su esposo. De eso ya pasaron 27 años, cuando estableció la primera sucursal de El Vicentino.

Ella considera que su negocio ha perdurado por casi tres décadas porque no ha dejado de luchar y porque ha sido perseverante.

“Yo he sentido que en realidad no es tan difícil”, dijo. “Cuando se hacen las cosas con tanta pasión y con tanta dedicación, yo siento que no es un sacrificio, es una satisfacción”.

En total, Santos ha abierto cuatro restaurantes, de los cuales dos permanecen abiertos. La segunda sucursal de El Vicentino tiene 16 años funcionando.

En ambos locales se sirve comida salvadoreña tradicional, como pupusas, carne asada, mariscos y sopas. Solo que Santos le ha dado su toque al menú y ha perfeccionado algunas recetas. Se sirven con un poco de sofisticación pero el sabor es el tradicional, dijo.

También prepara bufés de comida típica para barcos y para eventos privados, lo que le despertó la idea de abrir otro restaurante donde haya música y donde pueda mostrar, por ejemplo, cómo se prepara una pupusa.

“Yo no soy árbol para quedarme sentadita”, dijo. “Yo soy muy activa. Soy una soñadora empedernida”.