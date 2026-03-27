Mujeres Destacadas 2026: Grace Bonilla

Hace unos meses, Grace Bonilla hizo historia cuando apareció en una foto viral que anunciaba que el entonces alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, había escogido a un grupo de solo mujeres para su equipo de transición.

“Fue un honor participar en la transición”, dijo Bonilla. “Fuimos cuatro mujeres a las que nos escogió, […] y la realidad es que fue un esfuerzo muy rápido para conseguir a las personas indicadas para su administración”.

Sin embargo, el trabajo más relevante de Bonilla está lejos de la política. Ella es la Presidenta y Directora Ejecutiva de United Way de la ciudad de Nueva York, una organización internacional sin fines de lucro que actúa como una red global para el cambio social.

“Nosotros apoyamos a más o menos 600 organizaciones en los cinco condados”, explicó. “Así que estamos en la comunidad, pero nadie sabe que estamos ahí”.

Esto se debe a que United Way funciona como un “paraguas” que agrupa a múltiples organizaciones sin fines de lucro, donantes y voluntarios con la intención de maximizar el impacto en la comunidad. Esta estructura permite financiar, coordinar y gestionar servicios sociales —como educación, alimentación, salud y vivienda—, bajo una misma red.

“Pero una de las cosas que también hacemos es mucha vocación para lo que es poder vivir en esta ciudad con dignidad”, dijo Bonilla. “Y sabemos que muchas de las razones por las que las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas es por el costo del arriendo, el costo de cuidar a los niños y el transporte”.

Bonilla estudió derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn, y está segura de que los responsables de su vocación por servir a la comunidad fueron sus padres, quienes inmigraron de Ecuador y siempre le inculcaron a los hijos el valor de ayudar a los que lo necesitan.

“Fue el ejemplo de ellos” dijo. “Y el esfuerzo de ellos fue lo que me dio la esperanza de que en esta ciudad se podía hacer cualquier cosa, pero que también tenemos una obligación con nosotros mismos y con la comunidad”.