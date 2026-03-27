Mujeres Destacadas 2026: Jacqueline de Jesús

El primer trabajo de Jacqueline de Jesús fue en una fábrica que hacía productos dentales. Ella estaba en la línea de empaque del producto, y un día su papá le dijo que tenía que ir con el gerente para decirle que ella estaba estudiando, que quería salir adelante.

“Me dijo, ‘Tú tienes más potencial, y si usted no va, yo voy a ir para allá y le voy a decir a tu gerente que tú tienes más valor, y usted no quiere que yo llegue ahí y le hable al gerente'”, contó sobre su padre De Jesús.

A regañadientes, y empujada por la firme amenaza de su padre, De Jesús fue con su jefe y le dijo que estaba estudiando en la universidad. El gerente le dijo que la iba a llevar con una persona que trabajaba en otro departamento de la empresa.

“Y en una semana me cambiaron de posición”, dijo De Jesús. “Entonces, respeto a mi papá porque él me enseñó a darme valor”.

También aprendió de su padre, un inmigrante de República Dominicana, la ética de trabajo y tener firmes sus metas. Desde que era muy pequeña, recuerda que su papá le decía que tenía que ir a la universidad y que tenía que trabajar duro para llegar lejos.

Así que para De Jesús fue un paso natural seguir con sus estudios profesionales. Cursó la Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Nueva York y después la maestría en Recursos Humanos en la Universidad Stony Brook.

Actualmente, De Jesús es Directora de Recursos Humanos de Bebidas Coca-Cola Liberty, una empresa en la que ha trabajado desde hace más de una década. En su calidad de directora, supervisa todos los aspectos de la estrategia de capital humano, incluyendo la planificación de la fuerza laboral, el desarrollo del liderazgo, las iniciativas de inclusión y pertenencia, las relaciones con los empleados y las relaciones laborales.

Su sueño es ser algún día vicepresidenta de recursos humanos o formar una consultoría porque “quiero ayudar a la gente, ayudar a negocios con elementos de recursos humanos”.