Mujeres Destacadas 2026: Lori Tarke

Lori Tarke estaba pasando por un momento muy triste de su vida. Su padre había fallecido y se sentía bastante deprimida. Su papá era su “león” y no sabía cómo iba a poder estar sin él.

“Mis amigas me decían, ‘Lori, tú vas a estar bien’, pero yo dije, ‘yo no sé'”, recordó. “Yo necesito una señal de que todavía me está guiando”.

Cuatro meses antes, había solicitado un trabajo en la Universidad Seton Hall. En todo ese tiempo nunca escuchó respuesta. Pero una semana después de haber invocado a su padre, recibió una llamada. Era el personal de esa institución que quería entrevistarla para que fuera la Directora Ejecutiva del Instituto Latino Joseph A. Unanue, un centro dedicado a la promoción y educación de los estudiantes mediante apoyo académico, cultural y profesional.

“Wow. Y yo dije, ‘ahí está mi papi'”, sostuvo. “Entonces, todo mi amor y todo el dolor de perder a alguien […] ya tuve un lugar para mandarlo. Y entonces, yo entré a este instituto con esa energía”.

Desde el primer momento, Lori —de padres cubanos—, se propuso llevar a esta institución a otro nivel. Lo primero que hizo fue mandar cartas a todas las personalidades que le hubiera gustado conocer, si tuviera 18 años, para que visitaran la universidad. Le escribió al actor y compositor, Lin-Manuel Miranda; a la jueza de la Corte Suprema, Gloria Sotomayor; al Doctor Molina, de Molina Healthcare, y a Marisol Chalas, la primera mujer latina piloto de helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional, entre muchos otros. La mayoría respondió.

Además creó un podcast, organizó una exhibición de arte para celebrar los 250 años de la fundación de Estados Unidos, llevó a 50 estudiantes a una gala donde los chicos se codearon con ricos y poderosos y ha conectado a muchos estudiantes con latinos exitosos.



Esto es solo una pequeña parte de lo que ha hecho para lograr su objetivo de hacer de este instituto uno de los más importantes del país, donde “todos los estudiantes puedan aprender del impacto latino en Estados Unidos”.

Todo, dice, es para dar esperanza a los niños —como ella llama a los estudiantes—, y a la comunidad.