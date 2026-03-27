Mujeres Destacadas 2026: Marilú Gálvez

Marilú Gálvez sabía desde pequeña que iba a ser bailarina profesional. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Cuando era todavía muy joven, un accidente de auto la dejó con una serie de lesiones que le impidieron continuar con su sueño de ser una artista de la danza.

“Entonces utilicé mis fortalezas desarrolladas en las artes para alimentar un tipo diferente de creatividad”, dijo.

Esa creatividad tenía que ver con otro de sus talentos, el de contar historias.

Tras el accidente, Gálvez incursionó en la industria de los medios de comunicación. Cursó la licenciatura de Estudios de Medios de Comunicación de Masas en la Universidad de Maryland y hace cinco años obtuvo su maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Maryland Campus Global.

Su primer trabajo en un medio de comunicación fue en Telemundo, donde se desempeñó como jefa de la mesa de asignaciones. Estaba encargada de enviar a los reporteros de la estación a cubrir las historias noticiosas del día. Luego hizo la transición a los medios en inglés, donde ha tenido una larga y ascendente carrera de casi tres décadas. Desde hace cuatro años es la Gerente General y Presidenta de la Estación WABC-TV.

Su perseverancia consiste en “hacer más de lo requerido en cada puesto que ocupé, asumiendo asignaciones de mayor desafío”.

“Decir siempre que sí y aprovechar cada oportunidad como un peldaño para aprender más y contribuir al máximo”, sostuvo.

En todo este tiempo, Gálvez se ha enfrentado a grandes desafíos que tienen que ver con el cambiante escenario de los medios de comunicación. La internet, las redes sociales y el streaming son algunos de los instrumentos que han transformado la manera en que trabajan las salas de redacción.

“Navegar por el cambiante panorama mediático implica llegar a las audiencias allí donde se encuentran, aprovechando las plataformas digitales que brindan al formato informativo tradicional oportunidades nuevas y fascinantes para interactuar con espectadores más jóvenes y no tradicionales”, sostuvo.

Su más grande inspiración para ser periodista ha sido el brindar un servicio a la gente.

“Creo que el periodismo es un servicio público importante y siempre he querido ayudar a las personas”, dijo. “Las noticias son un recurso invaluable para todos”.