Mujeres Destacadas 2026: Melissa Sarmiento

Hace 22 años, Melissa Sarmiento tomó una decisión que le cambió la vida no solo a ella, sino a toda su familia: ingresó a la academia de policía de Jersey City.

Después de ella siguieron dos de sus hermanos y luego primos. A la fecha, 14 integrantes de su familia forman parte del Departamento de Policía de Jersey City.

Todo comenzó cuando Sarmiento estaba en la Universidad Estatal de Montclair estudiando Justicia Penal; ahí le hablaron de la posibilidad de ser policía y de los beneficios que traía consigo ser miembro de ese cuerpo. Se dio cuenta de que la descripción que hicieron de ese trabajo y su espíritu de ayuda se alineaban en gran parte.

“[Dije], ‘es algo que quiero hacer, me gusta ayudar a la gente a resolver cosas'”, dijo.

A lo largo de su carrera, Sarmiento ya ha pasado por múltiples divisiones y puestos, como el de Oficial de Relaciones Comunitarias del Distrito Norte, donde trabajó arduamente en el fortalecimiento de la confianza, la colaboración y la comunicación entre los agentes del orden y la comunidad.

“Cuando llegué no había un programa de mentoría”, sostuvo.

Así que ella comenzó varios, entre ellos uno que consistía en que los policías respondieran las cartas que les enviaban niños.

“Les decía, ‘tengan, escríbanle a estos muchachos'”, dijo. “Era para tratar de construir puentes, destruir barreras; juntos, para que podamos crecer juntos”.

Gracias a su dedicación y entrega, en diciembre de 2018 fue nombrada Detective, donde desde entonces está enfocada en investigar los casos de agresiones sexuales y los que tienen que ver con niños.

“Me gusta que puedo hacer algo por la gente”, dijo Sarmiento, quien es una de las 40 mujeres detectives que tiene el departamento. En total, hay cien policías detectives de los aproximadamente 900 miembros que tiene el Departamento de Policía de Jersey City.

Sarmiento, de madre puertorriqueña y padre ecuatoriano, ya piensa en su retiro, que espera sea en dos años. Quiere dedicarse a cuidar a sus hijas adolescentes y quizá formar parte de la asociación de padres y maestros de la escuela de sus hijas.