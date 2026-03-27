Mujeres Destacadas 2026: Michelle Disla

Siempre que veas un video en las redes sociales de Michelle Disla, vas a escuchar un “Hey, cousin”, que suena como si de verdad esta influencer fuera tu prima.

Hablar con esa familiaridad le ha funcionado a esta chica nacida en República Dominicana que ahora tiene 1.5 millones de seguidores —o “primos”— a través de todas sus plataformas, donde, bajo el nombre de “A Taste of Michelle”, comparte ideas de recetas fáciles y aspectos de su vida diaria como esposa y madre de dos niños pequeños.

Su fama, como la de muchos influencers fue gracias a una situación fortuita. En 2020, en plena pandemia, dejó su trabajo de diez años en el departamento de recursos humanos de una empresa de tres mil empleados cuando la carga de trabajo se hizo insoportable.

Mientras ella y su esposo esperaban los fondos por desempleo, a ella se le ocurrió salir a vender comida; después de todo, le gustaba cocinar, y lo hacía desde muy pequeña. Así que los fines de semana salían en un auto que duraba más tiempo en el taller que funcionando.

“Solamente servía para poder salir los sábados a vender comida”, dijo. “Y fue algo increíble lo que yo sentía. Yo sentía que había algo”.

Ese algo era una conexión con mucha gente, apoyo y empatía de miles de personas que disfrutaban y celebraran el esfuerzo de Michelle. Cuando Instagram estrenó los Reels en su plataforma, todo cambió para ella.

“Yo temía usar mi voz, sentía que sonaba con demasiado acento, demasiado Nueva York, demasiado dominicana”, dijo.

Sin embargo, eso fue lo que atrapó al público, y su número de seguidores creció como la espuma. Pero como sabe que el mundo de las redes sociales es muy cambiante, quiere estar preparada para cualquier cosa que suceda. Quiere ser asesora de influencers, algo que ya hace de forma ocasional y que pone en práctica sus conocimientos de administradora de empresas.

Mientras tanto, disfruta mucho “conectar con la audiencia, recibir mensajes de personas que me dicen ‘tú me ayudas a nutrir a mi familia, a poner comida en la mesa de mis hijos'”.