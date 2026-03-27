Mujeres Destacadas 2026: Miguelina Camilo

En varias ocasiones, Miguelina Camilo se ha ganado el título de “la primera”. Fue la primera de su familia en ir a la universidad y graduarse, y en enero pasado se convirtió en la primera mujer y la primera dominicana en la historia en ocupar el puesto de Jefa de Gabinete de la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin.

“Yo soy la mano derecha de la presidenta”, dijo. “El consejo tiene 51 miembros, y cada uno representa una parte de Nueva York. Yo como jefa de la oficina estoy encargada de supervisar a todos los departamentos”.

Antes de ocupar este importante puesto y de obtener su licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York y el Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Nueva York, Camilo fue cajera de la bodega de su familia; era su trabajo de los fines de semana.

Sus padres, inmigrantes de República Dominicana, no pudieron tener educación formal pero se aseguraron de que sus tres hijos sí la tuvieran. Todos son destacados profesionales en distintas ramas.

“Mi historia es la típica de muchos hispanos; yo desde pequeña hablaba por mis padres porque no hablaban el idioma”, dijo. “Me acostumbré y me acomodé a representar a los padres míos”.

Ya sea a los clientes de la bodega o a la gente a la que sirve como abogada, Camilo siente que es natural para ella ayudar, entender problemas y tratar de resolverlos.

“Eso me ha ayudado en mi carrera”, dijo. “Y más que todo, ser buena con la gente, que eso lo aprendí de mi familia”.

En 2022, Camilo participó en la campaña por el Senado para representar parte de El Bronx, donde vive; no ganó esta elección por un pequeño margen. No obstante, no ha quitado el dedo del renglón y está dispuesta a postularse de nuevo.

“Esa campaña me enseñó mucho de la vida”, dijo. “He tenido una carrera profesional bien bonita, bien buena, porque he trabajado muy duro […] En este momento en mi vida yo estoy en un lugar en el que puede llegar algo inesperado, y yo estoy abierta para eso”.