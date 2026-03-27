Mujeres Destacadas 2026: Minosca Alcántara

Minosca Alcántara tuvo al padre más conservador y a la vez más feminista del mundo. Como sabía que Minosca era tan buena estudiante, cuando ella terminó de estudiar Ingeniería Civil en República Dominicana —una carrera que él le insistió que cursara—, la mandó a Estados Unidos para continuar con la maestría.

“Mi papá insistía en que, para conseguir un trabajo y poder competir con los hombres de mi clase —no los buenos, según él, sino los malitos—, yo iba a necesitar una maestría y hablar inglés”, dijo.”Decía que las mujeres necesitábamos más grados [que un hombre]”.

Inmigró a Washington, D. C., y cursó la maestría en Gestión de la construcción en la Universidad George Washington. Años después, cuando se convirtió en presidenta de la Asociación de padres y maestros de la escuela de uno de sus hijos, pensó que sería buena idea estudiar el doctorado en Sociología y Educación, posgrado que comenzó a estudiar en la Universidad de Illinois y que terminó en la Universidad de Columbia.

Sin embargo, todo su desempeño laboral ha sido en el campo de la ingeniería civil. Desde noviembre de 2021 es la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, y antes fue Jefa de Programación de Proyectos de Capital de la Agencia de Construcción y Desarrollo de la Autoridad Metropolitana de Transporte e ingeniera líder en costos y cronogramas en proyectos de arquitectura, infraestructura y gestión de aguas residuales.

“Yo siempre he trabajado en transporte e infraestructura”, dijo, “Y en ese proceso me he pasado toda la vida construyendo estaciones de tren, túneles, carreteras y ahora puentes”.

Su función principal en la MTA es asegurarse de que los puentes de Nueva York tengan el mejor mantenimiento posible. Todos los directores de la agencia —de peaje, tecnología de información, recursos humanos, finanzas, del departamento legal y del centro de comando—, se reportan con ella.

Si algunos se sienten mal porque tienen por jefa a una mujer, es asunto que a Minosca no le preocupa porque “honestamente soy muy fuerte; crecí con mi papá que era un padre soltero con cinco hijos, entonces estoy acostumbrada a bregar con hombres”.