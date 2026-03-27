Mujeres Destacadas 2026: Nuria Morgado Sánchez

La doctora Nuria Morgado Sánchez fue una niña bastante tímida, muy introvertida. Su infancia transcurrió durante el franquismo, en España, una época de mucha represión en ese país. Ella, que fue educada en un colegio de monjas, siempre se sintió fuera de lugar, y lo que consideraba su tabla de salvación eran los libros.

“A lo mejor había cosas que como niña no entendía”, dijo la doctora. “Me sentía un poco extraña, no sé por qué; [pero] me sentía feliz leyendo”.

Era tan feliz con las novelas de Enid Blyton que soñaba con ser parte de Los Cinco (The Famous Five) —una popular serie de libros infantiles de aventuras—, y escribir sus propios libros cuando creciera. Luego quiso ser actriz porque ama el teatro. Pero la vida tenía otros planes para ella.

La doctora Morgado terminó estudiando periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y fue periodista musical por varios años. Luego se fue a Londres, donde trabajó como corresponsal para una revista cultural española, y luego se fue a Madrid, donde trabajó en la estación de televisión Telemadrid.

Por circunstancias de la vida, emigró a Arizona y se estableció en Tucson, donde se inscribió en la Universidad de Arizona para estudiar la maestría en Literatura. Continuó con el doctorado en Literatura Peninsular y Latinoamericana en esa misma institución y luego se mudó a NYC, donde desde 2003 es catedrática de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Ahí es profesora de Estudios Hispánicos en el Colegio de Staten Island y en el Centro de Posgrado de la CUNY. Como investigadora explora la literatura hispánica moderna y contemporánea, los estudios culturales, la literatura comparada y las intersecciones entre literatura, cultura y filosofía.

También, desde 2024 dirige la Academia Norteamericana de la Lengua Española, una labor que hace “por amor al arte”, porque por esta actividad no recibe remuneración alguna.

Ha escrito libros y ensayos académicos, pero aún no se ha decidido a publicar algunos de los escritos de ficción que guarda con bastante celo. No está segura de si algún día perderá el “pudor” que siente para darlos a conocer al mundo.