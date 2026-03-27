Mujeres Destacadas 2026: Sophia Zayas

Un día, cuando Sophia Zayas tenía 17 años, su abuela la mandó a una oficina del gobierno a certificar unos documentos porque la familia dependía de la asistencia pública. La madre de Zayas había muerto y el padre estaba en la cárcel por líos de drogas.

Entonces, la administradora encargada del caso, le preguntó a Zayas que qué año cursaba en la escuela. Ella respondió que el tercer año de bachillerato. Luego de echarle una mirada despectiva, la mujer le dijo: “Bueno, no vas a lograrlo. Vas a ser como todas los demás, vas a ser una estadística más; tú vas a acabar como todas esas muchachas”, y le señaló la sala repleta de adolescentes con uno o dos hijos a cuestas que también estaban tratando de hacer algún trámite.

“Me estás haciendo perder el tiempo”, le dijo, y se negó a hacerle el papeleo; Zayas salió del lugar llorando, frustrada. Llamó a su abuela y le contó del incidente.

Zayas nunca olvidó la cara de la mujer que la atendió, así que cuando se graduó del bachillerato volvió a la oficina del gobierno, se plantó frente a ella y le entregó una copia de su certificado.

“Le dije, ‘para que veas que no me volví una estadística, como me deseaste ese día’, y no sé si se acordó de mí, pero yo no me pude quedar con eso”, dijo.

Ahora, Zayas, criada en El Bronx y de ascendencia puertorriqueña, es la flamante Directora de Asuntos Latinos de la Oficina de la Gobernadora de Nueva York Kathy Hochul. Se graduó de la licenciatura en Derecho Empresarial de la Universidad Lehman y lleva ya ocho años desempeñándose en el gobierno de Nueva York.

“Eso me dio más impulso, y no lo hice por ella, sino porque yo sabía bien en mi corazón que yo quería hacer algo con mi vida”, dijo. “Ahora estoy trabajando para una gobernadora, para el Estado más importante de la nación”.

Para Zayas, nada es más verdad que el mantra que adoptó para su vida: “Los antecedentes no determinan el destino”.

“No importa de dónde vienes”, dijo. “Tu ambiente no es lo que te hace; te construye, te define a medida que creces”.