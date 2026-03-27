Mujeres Destacadas 2026: Stephanie Duluc

Stephanie Duluc estaba estudiando Criminología en la Universidad Monroe pero no estaba convencida de que esa era su vocación. Mientras elegía sus clases, su mamá vino con una sugerencia, que fuera a Somos Community Care, donde era posible que le dieran trabajo.

“Mi mamá conoce al doctor Tallaj, quien es mi jefe, y le dijo al doctor que si le podía dar trabajo. Entonces, el doctor le dijo, ‘¿tú sabes inglés?’, y mami le dijo, ‘bueno, no, pero mi hija sí’. Entonces, él le dijo, ‘bueno, pues yo le puedo ayudar a tu hija'”, contó Duluc.

El doctor Ramón Tallaj es el fundador de Somos Community Care, una organización de salud sin fines de lucro que atiende a más de un millón de pacientes en la ciudad de Nueva York, y se enfoca en comunidades vulnerables, latinas, asiáticas y afroamericanas.

Desde el primer momento en que comenzó a trabajar en Somos, hace quince años, Duluc se dio cuenta de cuán necesario es el servicio que brindan.

“Me inspiró bastante la labor que tienen los doctores, que de verdad se sacrifican día a día para ayudar a las personas”, dijo.

Duluc ha ocupado varios puestos desde que fue contratada; actualmente es Jefa de Personal, donde desempeña un papel vital en la ampliación de la capacidad organizativa y en la facilitación de las estructuras de personal. También tiene una labor fundamental en brindar servicios de apoyo a la comunidad.

Además de su diploma en Criminología, Duluc posee una licenciatura en Administración de Servicios de Salud. Continuó su desarrollo profesional en la IESE Business School, con enfoque en la estrategia organizacional y la optimización del desempeño.

Ayudar es la pasión de Duluc, tanto que recientemente fue a una misión médica a República Dominicana —de donde es originaria—, donde el enfoque es atender a las comunidades más necesitadas.

También es parte de la junta directiva de la fundación, que otorga becas a chicos dominicanos que quieran estudiar medicina y que son de bajos recursos. Uno de los objetivos es que estos futuros doctores ejerzan la profesión en República Dominicana.

“Para mí es muy importante mantener esta fundación para continuar ayudando a estos jóvenes y continuar brindando esas becas”, dijo. “El lema es ayudar”.