Mujeres Destacadas 2026: Talia Lockspeiser

A Talia Lockspeiser le encanta dar dinero. Pero más le gusta saber que ese dinero se utiliza de la mejor manera posible.

“Nuestro trabajo es servir a la comunidad en general”, dijo. “No hay persona, no hay problema o tema en el que no podamos ayudar”.

Ella es Directora de Operaciones de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, una organización que brinda ayuda esencial a más de 400 mil personas necesitadas anualmente.

Como institución sin fines de lucro, funciona como una red de asistencia social que da apoyo a personas de bajos recursos, inmigrantes y necesitados sin importar su religión. Algunas de las áreas en las que funciona son la asesoría legal de inmigración, apoyo a la integración de los migrantes recién llegados, distribución de alimentos y servicios de salud y de vivienda.

Y no fue sino un feliz accidente lo que llevó a Lockspeiser a ese trabajo, pues unos amigos la animaron a enviar su solicitud a esta organización. Acababa de pasar el 11-S y muchas agencias locales estaban trabajando a marchas forzadas para responder a las necesidades de las familias de las víctimas y de los sobrevivientes de los atentados. Caridades Católicas había recibido un contrato para trabajar con personas que habían sido afectadas económicamente por la tragedia.

“Entonces terminé trabajando aquí, haciendo eso”, dijo.

Ya pasaron 24 años y Lockspeiser, quien inmigró de Colombia cuando tenía 14 años, continúa ahí, con un puesto distinto pero con la misma intención: ayudar a los que lo necesitan. Como segunda al mando, su trabajo es guiar las operaciones de la agencia, encontrar dónde hay necesidad, ajustar el presupuesto, asesorar a su jefe en la toma de decisiones, asegurarse de que se provean los servicios que la comunidad necesita y que la calidad y la cantidad de servicios que otorguen sean los apropiados.

“Buscamos que podamos tener esa transparencia siempre de que con el trabajo que se hace se ayuda a la comunidad, y que es transparente en términos de que el dinero que se nos da para proveer este servicio está siendo apropiadamente utilizado”, dijo.