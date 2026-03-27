Mujeres Destacadas 2026: Teresa González

Hace poco, la madre de Teresa González estaba arreglando unos papeles y encontró un calendario del primer año de su hija en la universidad. El calendario tenía las fotos de los líderes latinos del campus, y entre ellas estaba la de Teresa con una descripción que decía que su sueño era poder representar y servir a latinos y latinas “para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas”.

“Así que diría que [desde entonces] he tenido esta idea de representar con orgullo nuestra comunidad y contribuir a formas en las que puede ser elevada”, dijo González. “Crecí en una ciudad que a veces pasó por alto o discriminó a nuestras comunidades”.

González, quien posee una licenciatura en Inglés y Escritura Profesional y una maestría en Gestión sin fines de lucro, fue fiel a sus ideales cuando dedicó varios años de su vida al servicio público; fue Directora de Comunicaciones y Jefa de Gabinete de la Unidad de Asuntos Comunitarios del Alcalde, y Secretaria de Prensa Adjunta del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York durante la administración de Michael Bloomberg, entre muchos otros puestos.

Desde 2020 es socia de Bolton-St. Johns, una firma de relaciones gubernamentales y asuntos públicos que se dedica a ofrecer estrategias de cabildeo, campañas de base, desarrollo de negocios, representación regulatoria y asesoría política para influir en políticas públicas y apoyar los intereses de sus clientes.

González, de ascendencia puertorriqueña, pensó que la mejor manera de continuar con su compromiso con la comunidad era poniendo las habilidades que había adquirido mientras se desempeñó como servidora pública al servicio de clientes de sectores con fines y sin fines de lucro.

Y como pionera en este rubro, cree que es importante dejar un precedente para que las nuevas generaciones de mujeres puedan abrir brecha en este tipo de empresas.

“Yo fui una de las primeras latinas a tener su propia firma en Nueva York, y todavía soy una de las únicas latinas que tiene su propia firma”, dijo. “También soy una de las pocas latinas asociadas a una gran firma, así que estas cosas son importantes porque lo que hacen es abrir el camino para otras mujeres”.