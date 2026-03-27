Murió la campeona mundial de fisicoculturismo argentina Gladys Castaños a los 47 años

El fallecimiento de Gladys Castaños, tricampeona mundial de fisicoculturismo y referente del deporte en Río Negro, conmocionó al ámbito deportivo.

La atleta de 47 años, originaria de Viedma, murió tras sufrir una infección bacteriana que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Su deceso se produjo el 24 de marzo en el hospital Artémides Zatti, donde permaneció internada varios días bajo cuidados intensivos.

La internación de Castaños comenzó el 15 de enero, cuando acudió a una clínica privada debido a intensos dolores abdominales y un cuadro de diarrea viral. Según trascendió en el diario Río Negro, los síntomas iniciales evolucionaron y una bacteria terminó afectando órganos vitales, como los riñones y el cerebro.

Durante su hospitalización, la deportista atravesó un período de leve mejoría que casi le permite recibir el alta. Sin embargo, el cuadro clínico se agravó y requirió su traslado al hospital Artémides Zatti, donde el equipo médico luchó por estabilizarla hasta el desenlace fatal. La rápida expansión de la infección y el compromiso multiorgánico impidieron su recuperación.

🇦🇷 | AHORA: La campeona mundial de fisiculturismo, la argentina Gladys Castaños, ha muerto a los 47 años.



Hace unos días empezó con intensos dolores abdominales. Los síntomas parecían los de una patología viral. La internaron en el Hospital Artémides Zatti, en Viedma. Los… pic.twitter.com/TS37QkEKUS — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2026

Reconocimiento del ámbito deportivo

La muerte de Castaños generó una ola de mensajes de pesar y reconocimiento en la comunidad deportiva y en la sociedad rionegrina. El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, subrayó que “Gladys Castaños fue una mujer que hizo del esfuerzo, la constancia y la disciplina una forma de vida. Supo transmitir esos valores a muchas personas, dejando una marca profunda en la comunidad”.

El recorrido de Gladys Castaños en el fisicoculturismo comenzó en 2005, cuando debutó en competencias de fuerza. Cinco años después, obtuvo el título de campeona argentina.

Su ascenso en la disciplina la llevó a consagrarse a nivel continental y, en 2019, alcanzó el máximo reconocimiento al coronarse campeona mundial en Estrasburgo, Francia. En esa competencia, se impuso sobre finalistas procedentes de Suiza, Polonia, Francia y Alemania.

A lo largo de su carrera, la atleta sumó tres títulos mundiales. El exlegislador Mario Sabbatella expresó: “A veces no hace falta haber compartido momentos para valorar a alguien. Sé lo que implicó llegar, competir y sostenerse. Gladys llevó el nombre de Viedma y Patagones más allá de las fronteras, con dedicación y compromiso. Es de esas personas que dejan una huella a través del trabajo y la constancia”.

Seguir leyendo:

Fisicoculturista colombiana murió tras ataque a martillazos

Fisicoculturista brasileño murió de un paro respiratorio en plena competencia

Murió en Oklahoma LaMarcus Morris, exjugador de fútbol americano y fisicoculturista