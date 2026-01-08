Murió en Oklahoma LaMarcus Morris, exjugador de fútbol americano y fisicoculturista

Con tan solo 29 años, murió en Oklahoma el exjugador de fútbol americano y fisicoculturista LaMarcus Morris. Su fallecimiento ocurrió el pasado 27 de diciembre, pero se conoció mediáticamente en las últimas horas.

Las causas de la muerte no han sido reveladas. La confirmación de la noticia llegó por parte del Comité Nacional de Fisicoculturismo (NPC, siglas en inglés) y Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB, siglas en inglés).

Por medio de un comunicado en Facebook se anunció el pasado 29 de diciembre el fallecimiento de Morris.

“Con el corazón roto, nuestra familia IFBB PRO y NPC anuncia nuestra profunda pérdida de un gigante gentil, un humilde caballero y un joven encantador. IFBB Classic Physique Pro LaMarcus Morris. No hay palabras”, escribieron.

En este sentido, una amiga cercana identificada como Nicole Rodríguez también confirmó el Facebook la muerte de Morris, pero Sol dar detalles.

“Nada podría haberme preparado para la noticia que recibí ese día, no quería creerlo. Solo espero que tengas la paz que estabas buscando, fuiste amado en esta vida y serás amado incluso en el más allá”, posteó.

“Dejas atrás a tantos que te amaron profundamente y que te extrañarán tremendamente. Quiero agradecerte por dejarme con los recuerdos que tengo, cuando necesito una buena risa o una sonrisa puesta en mi cara. Descansa tranquilo ‘Big Head’, LaMarcus Morris“, escribió.

De acuerdo con lo que informaron NPC e IFBB, el funeral de LaMarcus se realizó en la Chaney Harkins Funeral Home en McAlester, Oklahoma. El atleta reposa en el Bache Red Oak Cemetery, donde familiares, colegas y aficionados se reunieron para despedir al atleta.

¿Quién era LaMarcus Morris?

LaMarcus Morris nació Talihina, Oklahoma. Desde joven mostró talento para los deportes y fue jugador de fútbol americano en la Universidad de Oklahoma. Sin embargo, abandonó este deporte y se pasó al fisicoculturismo, debutando en la National Physique Committee (NPC).

Su carrera creció como la espuma. En 2020, logró ubicarse entre los primeros tres puestos en el Showdown of Champions. Al año siguiente, consiguió su primera victoria en el NPC Heart of Texas.

Morris continuó con la línea ascendente en su trayectoria y en 2022 alcanzó el tercer lugar en el Campeonato de Estados Unidos. En 2024 llegó a la IFBB Pro League.



Debutó en el Texas Pro y terminó en el puesto 11 dentro de Classic Physique. Durante la temporada 2025, continuó compitiendo, obteniendo un noveno lugar en el Optimum Classic Pro y una participación en el Oklahoma Pro, donde finalizó empatado en el decimosexto puesto.



