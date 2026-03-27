Pronóstico del clima en Chicago para este viernes 27 de marzo

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 27 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 30ºF (-1ºC) de máxima y 30ºF (-1ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:42 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:10 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima