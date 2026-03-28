Futbolista estadounidense Matko Miljevic resultó herido tras sufrir violento intento de robo en Argentina

El mediocampista estadounidense, Matko Miiljevic fue desafectado del partido que afrontará Racing Club esta noche por Copa Argentina tras sufrir un intento de robo, hecho que le provocó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda, según informó el propio club.

El jugador permaneció bajo observación en el hotel, donde recibió curaciones específicas, y se determinó que siga en recuperación. Para el lunes, se proyecta su posible reincorporación al grupo, supeditada a la evolución médica.

Según trascendió, el mediocampista académico fue atacado con un arma blanca durante un intento de robo ocurrido el jueves pasado en Puerto Madero, lo que le provocó diversas lesiones y lo dejó fuera de la lista de convocados para el debut de la Academia en la Copa Argentina frente a San Martín de Formosa.

Tras el incidente, la entidad de Avellaneda confirmó a través de sus canales oficiales que el ex Huracán sufrió “traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda” cuando se resistió al robo de una cadenita de oro y su teléfono celular. Aunque el jugador deseaba participar del encuentro, el dolor sentido el día del partido llevó al cuerpo técnico comandado por Gustavo Costas a excluirlo para monitorear su evolución.

Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca… — Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026

En proceso de recuperación

El propio futbolista de 24 años compartió un mensaje en su cuenta de Instagram tras conocerse la noticia: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y médicos que hicieron lo posible para que pueda jugar hoy y a los hinchas por todo el apoyo recibido. Voy a volver con más fuerza que nunca. Abrazo grande y todos juntos por la victoria hoy. MATKO”.

"Matko Miljevic":

Porque no estará disponible para el partido de Racing en la #CopaArgentina debido al intento de robo que sufrió pic.twitter.com/R9OdZZf2Ic — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 28, 2026

De acuerdo con los reportes difundidos por Racing, Miljevic estuvo entre los concentrados para observar su recuperación y se prevé que el lunes retome los entrenamientos junto al grupo, justo en la previa al clásico ante Independiente, el sábado 4 de abril, a partir de las 17:30 en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini.

Pese a no haber sido confirmada la formación inicial por parte de Costas, la expectativa era que Miljevic apareciera como titular ante los formoseños en el duelo válido por los 32avos de final programado en la cancha de Banfield. El jugador había perdido protagonismo tras una expulsión ante Independiente Rivadavia y posteriores ausencias frente a Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, pero su regreso se proyectaba para este compromiso.

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