Salomón Rondón hace historia al alcanzar los 50 goles con Venezuela

En el marco de las FIFA Series, la Vinotinto del debutante Oswaldo Vizcarrondo se impuso con autoridad por 4-1 a Trinidad y Tobago, en un partido donde la jerarquía de sus referentes dictó sentencia. David Alfonzo abrió el camino con otro doblete, pero los focos se quedaron con el dorsal 23 de Salomón Rondón.

A sus 36 años, Rondón demostró que su vigencia física y su olfato goleador están intactos. Al minuto 81, tras una galopada marca de la casa, definió con la derecha ante la salida del guardameta Smith. Solo cinco minutos después, repitió la dosis para sellar el 4-1 definitivo y desatar la celebración de un hito que parecía inalcanzable hace una década: los 50 goles con la camiseta nacional.

Con este doblete en su partido número 122, Rondón amplía su ventaja histórica sobre la leyenda Juan Arango (quien se retiró con 23 tantos) y se posiciona entre los gigantes del continente. Actualmente, el delantero del Pachuca es el quinto máximo goleador activo de Sudamérica, acechando de cerca la marca del chileno Alexis Sánchez.

El récord con la selección llega en un momento dulce para el caraqueño en el fútbol mexicano. Tras su paso por el Real Oviedo, Rondón se ha convertido en el estandarte del Pachuca, donde ya suma 40 goles y se ubica en el Top 10 histórico de los “Tuzos”. Su palmarés reciente incluye la ConcaChampions 2024, título en el que fue MVP y máximo goleador (9 tantos), además de asegurar la participación del club en el próximo Mundial de Clubes 2025.

Próxima parada: Uzbekistán

La Vinotinto de Vizcarrondo tendrá su segunda prueba de fuego este lunes en el Bunyokdor Stadium, donde enfrentará a la selección local de Uzbekistán. Será una oportunidad de oro para que el nuevo cuerpo técnico siga ajustando piezas y para que Rondón continúe estirando una cifra goleadora que ya es leyenda viva del fútbol venezolano.

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