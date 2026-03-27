Aficionado inglés vende su casa para seguir a su selección en el Mundial 2026

Para muchos, una casa es la mayor inversión de una vida; para Andy Milne, es el boleto de entrada a siete semanas de pasión desenfrenada. El veterano seguidor, originario de Northwich (Cheshire) pero residente en Tailandia, decidió desprenderse de su segunda residencia (propiedad que mantuvo durante 27 años) para costear el que será su noveno Mundial masculino (y décimo en total, sumando uno femenino).

“La vendo para ir a la Copa del Mundo”, confesó Milne al diario Daily Mirror. Su rostro se hizo icónico en 2022 cuando una fotografía suya sosteniendo una réplica del trofeo en Catar recorrió el planeta, convirtiéndolo en un símbolo de la fidelidad del hincha inglés.

A pesar de la venta de su inmueble, Milne no planea lujos innecesarios. Consciente de que los precios de las entradas para esta edición de 48 selecciones han sido calificados por diversas asociaciones como una “traición de la FIFA”, el aficionado busca reducir gastos.

“Voy a intentar que me salga barato, durmiendo en los sofás de la gente”, admitió Milne, quien ya cuenta con una red de amigos en México, Dallas y Vancouver dispuestos a alojarlo durante su travesía por los tres países anfitriones.

Logística mundialista: 7 semanas y 8 partidos

Andy Milne ya ha hecho su tarea: tiene entradas para todos los posibles encuentros de Inglaterra, desde la fase de grupos hasta la gran final. Su plan es permanecer en Estados Unidos durante las siete semanas que dure el torneo, desafiando las críticas sobre el encarecimiento de la vida y el transporte en las sedes norteamericanas.

Para este hincha, el Mundial 2026 no es solo un torneo; es la culminación de décadas de ahorro y sacrificios. Mientras el mercado inmobiliario en Cheshire recibe una nueva oferta, Milne ya tiene la vista puesta en los estadios de México, Canadá y EE. UU., esperando que, esta vez, el fútbol finalmente “vuelva a casa”.

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