Inter Miami anunció que tribuna del Nu Stadium llevará el nombre de Lionel Messi

Inter Miami anunció que la tribuna este de su nuevo escenario Nu Stadium llevará el nombre de Lionel Messi, convirtiendo al futbolista argentino en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una grada dedicada a su honor.

El club presentó el reconocimiento a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que imágenes de momentos significativos se alternan con un mensaje narrado que repasa el impacto de Messi en la historia reciente del deporte y de la institución.

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, se escucha en el video publicado por la franquicia norteamericana.

A veces, ciertas cosas no deben esperar. pic.twitter.com/OfRwCiEXN6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 27, 2026

Leo Messi Stand

El club estadounidense detalló que la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi) estará ubicada en la grada este del Nu Stadium, el nuevo recinto de la franquicia en el sur de Florida.

En el comunicado oficial, Inter Miami remarcó el carácter inédito del homenaje: “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único”.

La inauguración de la tribuna está prevista para el 4 de abril, durante el partido inaugural del Nu Stadium ante Austin FC en el marco de una nueva jornada de la Major League Soccer. La nueva grada abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el anillo superior, integrándose al diseño arquitectónico del estadio para ofrecer a los aficionados una experiencia visual privilegiada y una atmósfera singular.

El club informó que quienes ocupen ese sector disfrutarán de experiencias especiales y sorpresas exclusivas, con el objetivo de consolidar la Leo Messi Stand como un espacio de referencia dentro del estadio y de la liga. “Los aficionados ubicados en la Tribuna Leo Messi disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, advirtieron.

Impacto en el Inter Miami

La decisión de Inter Miami de dedicarle una tribuna responde no solo a sus logros deportivos, sino también al impacto que genera cada vez que pisa el campo. Desde la llegada del argentino, el club experimentó un crecimiento sostenido en popularidad, audiencia y resultados, mientras que el fútbol estadounidense reforzó su proyección internacional.

El Nu Stadium, que abrirá sus puertas oficialmente el 4 de abril, aspira a convertirse en una referencia de la MLS y el deporte internacional, con la Leo Messi Stand como uno de sus principales atractivos.

“Les presentamos: la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi) en el Nu Stadium”, concluyó el comunicado de Inter Miami, que se prepara para un debut histórico en su nueva casa.

🔟 days from opening night at Nu Stadium 🏟️💗



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