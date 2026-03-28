Nueva York: el tiempo para hoy sábado 28 de marzo

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este sábado? La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:46 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:16 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 54 grados Fahrenheit (7 y 12ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.