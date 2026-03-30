Casa Blanca responde al papa León XIV y defiende rezar por tropas en guerra con Irán

La Casa Blanca defendió este lunes los llamados a la oración por las tropas estadounidenses desplegadas en la guerra con Irán, tras las críticas del papa León XIV, quien afirmó que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, respondió a esas declaraciones asegurando que pedir oraciones por los militares no solo es válido, sino “un acto muy noble”.

“No creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares, o el propio presidente, hagan un llamado al pueblo estadounidense para que rece por nuestros miembros de las fuerzas armadas”, sostuvo la funcionaria durante una rueda de prensa.

El pronunciamiento del Vaticano se produjo el domingo, durante la misa del Domingo de Ramos, cuando el pontífice instó a detener los conflictos armados.

“¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!”, expresó ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, al tiempo que subrayó que Dios no puede ser utilizado para justificar la violencia.

A continuación, el papa citó un pasaje bíblico donde Jesús dice: “Aunque muchas oraciones me insten, no las escucharé; sus manos están llenas de sangre”.

Frente a ese mensaje, la Casa Blanca insistió en que la tradición estadounidense respalda este tipo de llamados. Leavitt destacó que el país fue fundado “prácticamente sobre valores judeocristianos”, por lo que consideró habitual que sus dirigentes recurran a la oración en contextos de conflicto.

“Si habla con miembros de las fuerzas armadas, ellos le dirán que agradecen las oraciones y el apoyo tanto del presidente como de su Gabinete”, afirmó la portavoz, al defender el respaldo público a los militares en operaciones en el extranjero.

¿Respuesta a Hegseth?

Si bien el papa León XIV no mencionó ningún líder político en concreto, sus declaraciones se produjeron tras la oración la semana pasada del secretario de Defensa, Pete Hegseth, por una “acción contundente contra quienes no merecen piedad”.

La semana pasada, durante un servicio religioso cristiano para militares y civiles en Washington, Hegseth declaró: “Que cada bala dé en el blanco contra los enemigos de la justicia y de nuestra gran nación. Concédeles sabiduría en cada decisión, resistencia para la prueba que les espera, una unidad inquebrantable y una contundencia abrumadora en sus acciones contra aquellos que no merecen piedad”.

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