EE.UU. eleva a más de 50,000 sus tropas en Medio Oriente mientras evalúa una posible operación en Irán

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en Medio Oriente a más de 50,000 efectivos, unos 10,000 por encima del nivel habitual, en medio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump analiza sus próximos pasos en el conflicto, informó The New York Times.

El aumento responde, en parte, al reciente despliegue de unos 2,500 marines y otros 2,500 miembros de la Marina, lo que elevó la cifra total de tropas en la región, de acuerdo con una fuente militar citada por el diario.

Habitualmente, Washington mantiene alrededor de 40,000 militares distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El refuerzo militar coincide con reportes sobre posibles acciones más directas. Un día antes, The Washington Post señaló que el Pentágono se prepara para una eventual incursión terrestre en Irán que podría extenderse durante semanas.

Según ese medio, no se trataría de una invasión a gran escala, sino de operaciones específicas con fuerzas especiales y unidades convencionales.

Ese tipo de misión implicaría riesgos elevados para las fuerzas estadounidenses, incluyendo ataques con drones y misiles, combates en tierra y el uso de explosivos improvisados.

“Irán está esperando”

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf acusó a Washington de mantener un doble discurso. Aseguró que, mientras públicamente habla de negociaciones, en privado estaría planificando un ataque terrestre.

“Irán está esperando” la llegada de los soldados estadounidenses, afirmó.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó el despliegue del buque anfibio USS Tripoli, acompañado de unos 3,500 efectivos adicionales, así como aeronaves de combate y transporte y unidades tácticas.

Aunque Trump ha insistido en que su administración mantiene contactos con Teherán, también ha fijado un ultimátum hasta el 6 de abril para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no hacerlo, podría ordenar ataques contra infraestructuras clave como centrales eléctricas.

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