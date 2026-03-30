Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este lunes 30 de marzo

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 30 de marzo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 6 durante el día y del 55 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 12.43 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 06:37 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:14 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 97% por la mañana, 70% por la tarde y 97% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima