Trump tacha a jueces de “ineptos” antes de la audiencia sobre la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump criticó duramente al sistema judicial a pocos días de que la Corte Suprema de Estados Unidos analice un decreto clave de su administración que busca restringir la ciudadanía por nacimiento.

A través de su red social, el mandatario arremetió contra jueces y magistrados, a quienes calificó de “ineptos”, y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en medio del debate sobre su política migratoria.

“¡Los jueces y magistrados ineptos no hacen a un gran país!”, escribió.

Trump defendió su iniciativa al asegurar que el derecho a la ciudadanía automática está siendo mal utilizado.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento no trata sobre las personas adineradas de China —y del resto del mundo— que desean que sus hijos […] se conviertan, mediante pago, en ciudadanos”, afirmó. Y agregó: “¡Se trata de los hijos de esclavos!”.

Audiencia histórica

El decreto en cuestión, firmado en enero de 2025 al inicio de su nuevo mandato, pretende eliminar la ciudadanía automática para quienes nazcan en territorio estadounidense si sus padres no tienen estatus legal permanente.

La medida será evaluada por los magistrados en una audiencia programada para esta semana, en la que deberán determinar si la orden ejecutiva se ajusta a la Constitución. El principio de ciudadanía por nacimiento está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de Estados Unidos, adoptada tras la Guerra Civil para garantizar derechos a los antiguos esclavos y sus descendientes.

El caso podría marcar un punto de inflexión en la interpretación de esta garantía constitucional, vigente desde hace más de 150 años. Hasta que haya un fallo definitivo, previsto en aproximadamente tres meses, la aplicación del decreto permanece suspendida.

La política ha sido demandada en todo el país por estados gobernados por demócratas, organizaciones en defensa de los derechos civiles, de los inmigrantes y embarazadas, quienes temen una afectación inmediata.

El debate también se inscribe en una agenda más amplia del tribunal, que recientemente ha revisado otras políticas clave de la administración Trump, incluidas medidas económicas y migratorias.

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