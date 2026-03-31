Alarma por cuarto mexicano muerto bajo custodia de ICE tras tragedia de padre de LA

La familia de un hombre de Los Ángeles, California, sumida en dolor, alzó su voz y exigió medidas, después de que su padre y esposo, Jose Guadalupe Ramos-Solano, muriera el miércoles de la semana pasada mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este caso en particular se encuentra en manos del Consulado Mexicano en Los Ángeles. Familiares del hispano, de 52 años, acompañaron a los cónsules generales de Los Ángeles y San Bernardino en una rueda de prensa, como parte de los esfuerzos del gobierno de México para salvaguardar los derechos de sus ciudadanos detenidos en Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno mexicano, al menos 14 de sus coterráneos han muerto bajo la custodia de los agentes de inmigración en todo EE.UU. desde enero de 2025.

El ICE señaló que Ramos fue arrestado por agentes en Torrance hace cinco semanas, el 23 de febrero de este año. Previamente, la policía de Redondo Beach lo había arrestado y acusado en 2025 por cargos de drogas y robo.

La muerte de Ramos, confirmada por el propio ICE, es el ejemplo más reciente de un ciudadano mexicano que ha perdido la vida supuestamente en circunstancias similares, lo que agrava la división sobre lo que sucede en el interior del sistema de detención de inmigrantes de EE.UU.

En declaraciones de la directora general de Protección Consular y Planificación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, sugirió que las 14 muertes se atribuían a deficiencias operativas y negligencia, informó ABC 7.

“Quisiera expresar mis más sentidas condolencias a la familia y a las otras 13 familias que han perdido trágicamente a un ser querido”, expresó Calva Ruiz.

“El caso del señor José Guadalupe no es un caso aislado, sino más bien un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, agregó.

Las acusaciones forman parte de una demanda anunciada el lunes. El gobierno de México manifestó su intención de presentar un escrito de amicus curiae en la demanda colectiva que aborda las condiciones de encarcelamiento en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, operado por GEO Group.

La esposa y los hijos del hispano también hablaron con la prensa, acompañados por su abogado. Aseguraron que Ramos había vivido en Estados Unidos por 28 años. Su hijo, Jose Ramos, visiblemente conmocionado, describió a su padre como “un buen padre, una buena persona”; además, mencionó que “no era un criminal, sino un trabajador incansable”.

“Lo que le pasó a mi papá fue muy inhumano“, dijo su hija Gloria Ramos. “Creo que mi familia y yo merecemos saber la verdad sobre lo que le sucedió a mi papá”.

#Nacional | La esposa de José Guadalupe Ramos Solano, Antonia Tovar, agradeció el apoyo de las autoridades mexicanas, para lograr que haya justicia por la muerte de su esposo. "Él era un hombre muy trabajador y responsable", señaló. pic.twitter.com/Bxmv4gFdNU — Punto de Referencia (@MXReferencia) March 30, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asevera que mientras estuvo bajo custodia, Ramos recibió atención médica constante por diferentes problemas de salud, entre ellos diabetes e hipertensión, que se detectaron en su ingreso al centro de reclusión. De acuerdo con el ICE, el 25 de marzo, personal de seguridad de Adelanto halló al mexicano inconsciente y sin reaccionar en su litera.

ICE dijo en un comunicado que “el personal inició de inmediato los procedimientos para salvarle la vida, y fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, donde fue declarado fallecido”.

Todavía no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.

De acuerdo con el comunicado del DHS, el ICE sostiene que sus protocolos sanitarios no son inhumanos.

“ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos. Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda la estancia. Todas las personas bajo custodia de ICE reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención; una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso bajo custodia de ICE o llegada a un centro; acceso a citas médicas; y atención de emergencia las 24 horas. En ningún momento durante la detención se le niega la atención de emergencia a un extranjero detenido.”

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