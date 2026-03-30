ICE detuvo a migrante en aeropuerto de EE.UU. cuando intentaba autodeportarse a México

Una mujer identificada como Mireya fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un aeropuerto de Oklahoma cuando se disponía a abordar un vuelo para autodeportarse a México.

La mujer, quien llevaba casi 18 años en Estados Unidos, relató que los agentes la interceptaron en la sala de abordaje pese a que ya había tomado la decisión de salir del país por cuenta propia.

“Lo único que le dije al oficial cuando me entregaron con ICE fue que por qué estaban haciendo eso si supuestamente estaban hablando de las autodeportaciones, que era prácticamente lo que yo estaba haciendo; que cuál era el sentido de detenerme”, explicó a Telemundo Noticias.

Según su relato, el agente respondió: “Demasiado tarde, señora”.

Mireya indicó que fue trasladada en un vehículo y poco después le informaron que su familia también estaba siendo detenida en su vivienda. Su esposo y dos de sus hijos fueron arrestados, presuntamente sin que los agentes presentaran órdenes judiciales.

Actualmente, todos permanecen en el centro de detención Bluebonnet, en Texas.

La madre de Mireya expresó a la cadena de noticias preocupación por el estado de salud de su hija, quien recibe tratamiento neurológico y que la interrupción de uno de sus medicamentos podría provocarle coágulos cerebrales.

La abogada de la familia, Wendoli Rodríguez, considera que la detención no fue adecuada y señaló que buscarán su liberación. “Posiblemente ella pueda salir bajo fianza y eventualmente pelear una residencia en la corte”, afirmó.

El Departamento de Seguridad Nacional señala en su página web que quienes planean salir voluntariamente del país no necesitan entregarse a una oficina de ICE.

Sin embargo, la abogada de migración Kathia Quiros recomendó a quienes opten por la autodeportación registrarse en la aplicación CBP One para notificar formalmente su intención y contar con un respaldo. “Al mostrar el correo de confirmación, usted puede demostrar que ya informó su salida”, explicó.

Mireya y sus hijos tienen una audiencia programada para el próximo 3 de junio, mientras que su esposo aún no cuenta con fecha definida ante la corte.

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