Mujer habría llamado a ICE para que detuviera a seis guatemaltecos que remodelaban su casa en Maryland

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a seis trabajadores guatemaltecos el pasado 23 de marzo por mientras realizaban trabajos de remodelación en una casa en Cambridge, Maryland.

De acuerdo con el testimonio de un compañero de trabajo, la propietaria de la vivienda habría contactado a las autoridades migratorias después de que los hombres iniciaran el proyecto, presuntamente para evitar pagarles.

Los trabajadores, con edades entre 18 y 40 años, se habían trasladado desde Glen Burnie para comenzar la obra. La intervención de ICE ocurrió en horas de la mañana y quedó grabada durante unos 30 minutos por Bryan Polanco, a quien no detuvieron porque cuenta con residencia permanente en el país.

“Prácticamente teníamos un proyecto para empezarlo hoy. Cuando ellos comenzaron el trabajo, la dueña de la casa como que llamó a migración”, declaró Polanco a N+ Univision. Según su relato, la mujer habría advertido que volvería a contactar a ICE si otros migrantes regresaban a terminar la obra.

@nmasunivdc ICE detiene a 6 trabajadores guatemaltecos que remodelaban una casa en Maryland y uno de los testigos cree que la dueña de la casa llamó a migración. ♬ sonido original – N+ UNIVISION WASHINGTON – N+ UNIVISION WASHINGTON

En los videos difundidos se observa a los agentes realizar el procedimiento sin resistencia, mientras los trabajadores son esposados y trasladados a vehículos oficiales.

Polanco expresó su malestar por lo ocurrido y aseguró que este tipo de situaciones incrementa el temor entre los hispanos en el país. “Salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar”, afirmó.

La esposa de uno de los detenidos, quien prefirió no identificarse, señaló que enfrenta una situación difícil. “Me siento tan triste, desesperada por mi esposo. Estamos aquí para salir adelante, no para hacer maldad”, dijo.

La mujer agregó que está embarazada de cinco meses y tiene dos hijos.

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