Anne Hathaway expresa su admiración por Frida Kahlo en su visita a CDMX

“The Devil Wears Prada 2” se estrenará dentro de un mes y sus dos principales actrices: Anne Hathaway y Meryl Streep comenzaron su gira promocional por la Ciudad de México (CDMX), donde visitaron el museo de Frida Kahlo y expresaron su admiración hacia la icónica artista azteca.

Esta secuela se estrenará el 30 de abril y contará con buena parte de aquel elenco que construyó una interesante historia a través de la revista “Runway”, a la cual en esta ocasión intentarán realzar con el uso de la tecnología actual, la cual se interpone al material físico.

Anne Hathaway expresa su admiración por Frida Kahlo:

Aunque realizaron varias actividades, incluso una proyección de pequeños fragmentos de la película, lo primero que hicieron las artistas estadounidenses fue comparecer ante la Prensa mexicana y en una de las interrogantes, Hathaway manifestó su admiración por una de las artistas más icónicas y fascinantes del siglo XX, Frida Kahlo.

“Frida Kahlo fue una genia y de alguna forma me veo como ella porque diseño ropa”, expresó Anne Hathaway sobre una figura tan impactante que el museo donde estaban realizando la rueda de prensa lleva su nombre.

Hathaway, también afirmó que admira la forma en la cual Kahlo expresaba su arte y cómo su capacidad de superación pudo traspasar fronteras.

Próximos lugares que visitarán las protagonistas de ´The Devil Wears Prada 2´:

La Ciudad de México fue la primera parada de una gira que continuará en Tokio (Japón), Seúl (Corea del Sur) y Shanghái (China), seguida del estreno mundial de la película en Nueva York y su estreno europeo en Londres, según lo informó el 20th Century Studios.

Las expectativas que ha generado la nueva versión de “The Devil Wears Prada 2” son sumamente altas, motivado a que los cineastas quieren divisar como la directora de la revista “Runway” junto a Andy, pasan su editorial de lo convencional a lo moderno.