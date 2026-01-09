Desde la Odisea de Nolan hasta la secuela de ‘The Devil Wears Prada’: las películas más esperadas del 2026

El fenómeno de las plataformas streaming y la pandemia del covid-19 han sido dos grandes golpes para las salas de cine, las cuales se proponen sobrevivir durante un año más en el que ya se esperan varios estrenos.

Para la taquilla de 2025, ‘Zootopia 2’ y ‘Avatar: Fire and Ash’ significaron un gran empujón, pues se asegura que ambas películas reunieron cifras que no se veían desde antes de la pandemia. Claro está, ambas películas estrenaron justo para el fin de año.

En la lista de las películas más esperadas para en 2025 hay de todo un poco. Hay clásicos que son adaptados al cine con estrellas de primer nivel a la cabeza, el regreso de directores de prestigio mundial y películas comerciales que podrían generar ganancias al mismo tiempo que son mal calificadas por la crítica.

Nolan presenta su versión de ‘The Odyssey’

El estreno más esperado del año es ‘The Odyssey’, la adaptación cinematográfica que hace Christopher Nolan del clásico de Homero. Además de contar con un elenco de primer nivel, esta película se convertirá en la primera en ser rodada completamente con cámaras IMAX.

En una entrevista que dio a la revista ‘Empire Magazine’, Nolan explicó: “Lo que vi es que todo este gran trabajo cinematográfico mitológico con el que crecí—las películas de Ray Harryhausen y otras cosas—nunca lo había visto hecho con el tipo de peso y credibilidad que un presupuesto clase A y una gran producción de Hollywood e IMAX podrían lograr”.

‘The Odyssey’ estrenará el 17 de julio.

El regreso de los Avengers

Una de las más grandes apuestas es la que Marvel hace con ‘Avengers: Doomsday’, la cual podría convertirse nuevamente en un hito en la taquilla mundial como lo han hecho sus predecesoras.

Por los momentos, Marvel ha compartido algunos adelantos de lo que será esta nueva parte de la historia, a la que regresarán Chris Hemsworth y Chris Evans para interpretar a Thor y a Steve Rogers, respectivamente. Además, Robert Downey Jr. regresa a la franquicia, pero ahora para interpretar al Doctor Doom.

‘Avengers: Doomsday’ estrenará en mayo.

Denis Villeneuve cierra la trilogía de ‘Dune’

El cineasta Denis Villeneuve pondrá fin a ‘Dune’ con el estreno de ‘Dune: Messiah’ el 18 de diciembre. Por ahora, no hay un tráiler oficial de la última película de la trilogía.

Lo que sí se sabe es que el rodaje de la película terminó en noviembre del 2025 y se resalta que en el elenco continuará Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh. Pero además, se han hecho nuevas incorporaciones como: Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa.

Se celebran dos décadas de ‘The Devil Wears Prada’ con nueva película

Durante todo el 2025 se compartieron imágenes del set de grabación de ‘The Devil Wears Prada 2’ en Nueva York y en Italia. Todas estas fotos generaron algunos malos comentarios por parte de los fanáticos de la primera película, pues decían que se estaba revelando mucho de la historia.

Para esta secuela regresará Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci a sus icónicos personajes. La nueva película estrenará el 30 de abril, justo 20 años después de que estrenara la primera parte de ‘The Devil Wears Prada’.

La biografía de Michael Jackson

El 24 de abril de este año también estrena ‘Michael’, el biopic oficial sobre Michael Jackson, que es protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson. El primer tráiler de la película llamó la atención por el parecido físico de Jaafar al ‘rey del pop’.

Este biopic es dirigido por Antoine Fuqua, conocido por ‘Training Day’, y cuenta con un guion de John Logan (‘Gladiador’, ‘Skyfall’). El productor es Graham King, responsable de ‘Bohemian Rhapsody’.

