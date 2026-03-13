Nuevo tráiler de “The Devil Wears Prada 2”: vienen sorpresas

Una visita inesperada y un golpe directo a la nostalgia calentaron las redes este 12 de marzo, cuando 20th Century Studios liberó el afiche y el nuevo adelanto de “The Devil Wears Prada 2“. La preventa mundial arrancó al mismo tiempo, impulsada por el regreso de un personaje que nunca perdió su aura temible, Miranda Priestly.

El tráiler abre con la editora irrumpiendo en la puerta de Andy, interpretada nuevamente por Anne Hathaway, para arrastrarla a otra jornada imposible.

Desde allí, el tono se aclara cuando la sacerdotisa absoluta del gusto vuelve a evaluar, cuestionar y presionar con la misma precisión quirúrgica que encarnó Meryl Streep hace dos décadas. Y, por supuesto, Emily, a cargo de Emily Blunt, parece dudar entre aceptar o evadir una nueva propuesta laboral de su antigua jefa.

Un adelanto que apuesta por la tensión y la complicidad

A diferencia del primer avance, que apenas insinuaba el regreso de Andy a las oficinas de Runway, este nuevo material entra directo al terreno donde la editora construyó su imperio. La dinámica con Nigel, interpretado por Stanley Tucci, vuelve a sentirse como uno de los principales soportes del mundo de Miranda.

Entre las secuencias más comentadas aparece un bote compartido entre Emily y Andy, una situación tan incómoda como reveladora. Luego, la imagen de Andy afinando detalles para un evento vinculado a Dior aviva teorías sobre un posible escenario durante una gran semana de la moda.

Pero la mayor sorpresa recae en el tono del personaje que lidera todo. Lejos de mantener el hermetismo que la hizo mítica, la nueva versión del tráiler muestra una Priestly con un destello juguetón, siempre peligrosa, pero con matices que sugieren un humor tan filoso como su capacidad de destruir un look con una sola mirada.

El equipo que sostiene el regreso de Runway

La producción mantiene gran parte de su esencia original gracias al regreso del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, cómplices fundamentales del fenómeno de 2006. Junto a ellos retorna el núcleo actoral, a quienes se suman Tracie Thoms, Tibor Feldman y una invitada que ya generó rumores desde antes del rodaje: Lady Gaga.

El reparto también incluye a Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y Pauline Chalamet, ampliando el espectro de personajes que se mueven en la órbita despiadada de la moda editorial.

Un estreno que ya levanta expectativas

El adelanto confirma que la película llegará el 1 de mayo de 2026. Incluso, los rumores sobre contratiempos del rodaje, como la caída de Hathaway mencionada por diversos medios, han alimentado algunas dudas en redes.

Runway abre de nuevo sus puertas. Y como recordaría la propia Miranda, la mediocridad sigue sin estar en la lista de invitados.

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