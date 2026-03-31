Aracely Arámbula reacciona a los rumores de romance de su hijo con Fátima Bosch

La actriz Aracely Arámbula reaccionó a los rumores de romance entre su hijo Miguel Gallego Arámbula y la Miss Universo Fátima Bosch.

En redes sociales comenzó a circular el rumor de que uno de los hijos de la actriz con el cantante Luis Miguel habría iniciado un romance con la modelo mexicana Fátima Bosch, la Miss Universo 2025.

Aracely Arámbula compartió un video de Martha Figueroa, quien explica que la información sobre un romance entre Miguel y Fátima Bosch es falsa. Además, aclaró que los hijos de Aracely Arámbula no tienen presencia en redes sociales.

“Posible romance entre Miguel y Fátima, posible nada. Hay una cuenta que se llama Miguel Gallego Arámbula, es una cuenta fake. Los dos chavos, hijos de Aracely y de Luis Miguel, ninguno de los dos tiene Instagram ni redes sociales. Entonces, aunque esté su foto y diga su nombre, son cuentas falsas”, comentó en su programa de YouTube.

Figueroa aseguró que, tras la difusión de los rumores, Miguel consideró la idea de abrirse una cuenta en Instagram.

“El chavo ya está pensando; cuando vio esta respuesta, ya dijo: ¿Y si abro una?. A lo mejor para el futuro, para lo que quiere hacer, que es modelaje, a lo mejor sí le serviría tener esa buena cantidad de seguidores. Pero hasta el día de hoy ni Miguel ni Daniel tienen redes sociales, confirmadísimo”, dijo.

Según dijo la periodista, los rumores provienen de cuentas falsas que se aprovechan de que Miguel no tiene presencia en redes sociales. Hasta el momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado al respecto. La modelo se mantiene concentrada en sus compromisos como Miss Universo.

Aracely Arámbula ha priorizado la privacidad de sus hijos y ha mantenido su identidad alejada de la atención mediática que genera que sus dos padres sean famosos.

Según ha dicho Aracely Arámbula, sus hijos prefieren el anonimato y ella ha decidido respetar su decisión.

“Ellos están muy contentos, estoy muy feliz, muy orgullosa de ellos, claro que los quiero mostrar al mundo, pero son personas muy privadas que yo quiero respetar su intimidad porque ellos mismos me dicen que ahorita no quieren salir…”, expresó durante una conversación con “Ventaneando” en septiembre de 2024. “Hay que respetar eso porque además son chiquillos, están grandes, pero son menores de edad, son chiquitos y hay que dejarlos a ellos en su tiempo, en su momento…”, dijo segura de su postura.

Miguel Gallego cumplió 19 años el 1 de enero de 2026, mientras que su hermano Daniel tiene 17 años.

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