La sorprendente relación entre estrés y problemas en la piel

¿Te mudas de casa y de repente te salen granos? ¿O terminas una relación y te empeora el eccema? Puede que no sea una coincidencia.

Desde hace tiempo se cree que el estrés afecta a nuestra piel. Sin embargo, en las últimas décadas, la investigación ha profundizado en cómo funciona exactamente la conexión mente-piel, lo que ha aportado información valiosa para el tratamiento de afecciones cutáneas y la salud de la piel en general.

El estrés puede tener diversos efectos, desde agravar los brotes de acné hasta causar piel seca y sensible, aumentar el riesgo de infecciones y exacerbar o desencadenar afecciones como el eccema, la psoriasis y la urticaria.

“La piel se ve afectada tanto por el estrés físico como por el estrés emocional”, afirma la Dra. Alia Ahmed, especialista en Psicodermatología, un campo emergente que considera la mente y la piel en conjunto.

Explica que examina el bienestar psicológico de sus pacientes, además de sus síntomas físicos, preguntándoles sobre su estado de ánimo, ansiedad o tendencia al llanto, patrones de sueño, dieta y ejercicio.

“Los dermatólogos a menudo se sienten como detectives”, dice, y explica que el estado de la piel -el órgano más grande del cuerpo- puede ser un buen indicador de la salud general de una persona.

¿Cómo afecta el estrés a la piel?

El cerebro y la piel se desarrollan a partir del mismo grupo de células en el embrión temprano y están íntimamente ligados.

Cuando nos sentimos estresados, el cerebro desencadena una serie de reacciones que liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina en la sangre.

En pequeñas dosis, la llamada respuesta de lucha o huida puede aumentar nuestro estado de alerta y ayudarnos a realizar nuestras tareas.

Sin embargo, las hormonas y otras sustancias químicas producidas pueden aumentar la inflamación, empeorando las afecciones inflamatorias de la piel.

También pueden debilitar la barrera cutánea, la capa protectora externa de la piel. Esto permite que la humedad se escape y que entren irritantes y alérgenos como el polen y las fragancias, lo que puede provocar sequedad y sensibilidad en la piel, explica la Dra. Ahmed.

Al mismo tiempo, el estrés reduce los péptidos antimicrobianos -pequeñas moléculas que normalmente eliminan los gérmenes- en la piel, lo que aumenta la probabilidad de infecciones.

También hay evidencia de que puede empeorar el acné, entre otras cosas, al estimular la producción de una sustancia oleosa llamada sebo, que puede obstruir los poros y contribuir a la aparición de granos.

Además, la Dra. Ahmed señala que el estrés también puede afectar nuestro sueño, lo que, según ella, dificulta la capacidad de la piel para repararse a sí misma.

Círculos viciosos

El estrés puede empeorar la picazón. Y la picazón puede empeorar el estrés. (Foto: Getty Images)

Las señales de estrés también activan las células de la piel para que liberen sustancias químicas como la histamina, que nos provocan picazón, alimentando así el llamado ciclo de picazón-rascado.

“Sientes picazón, te rascas, dañas aún más la piel y eso te provoca aún más picazón”, explica la Dra. Ahmed. “Y entonces te frustras contigo mismo. ¿Por qué no puedo dejar de rascarme? Estás aumentando tu nivel de estrés. Y eso, a su vez, intensifica la picazón”.

Explica que la experiencia de tener un problema de piel también puede tener un impacto y pone como ejemplo una afección con picazón como el eccema: “Te rascas. Afecta tu calidad de vida. Te sientes triste porque la gente comenta y entonces te estresas aún más. Y esto alimenta todo el problema y entras en un círculo vicioso”.

¿Ayuda reducir el estrés?

“El estrés puede volverse perjudicial cuando empezamos a sentir que no podemos controlarlo”, explica Rajita Sinha, profesora de psiquiatría, neurociencia y estudios infantiles en la Universidad de Yale.

En este punto, podemos notar signos físicos como dolores de cabeza o problemas estomacales, o síntomas como olvidos, irritabilidad o dificultad para dormir.

Recomienda tomar medidas como buscar apoyo y hacer más ejercicio. Hay evidencia de que el ejercicio regular puede reducir nuestros niveles basales de cortisol. En el caso del ejercicio intenso, podría ayudar a atenuar cualquier pico posterior de cortisol relacionado con el estrés.

La profesora Sinha también recomienda probar la meditación de atención plena. Los estudios sugieren que, cuando se practica con regularidad, puede mejorar la corteza prefrontal (la región cerebral responsable de funciones cognitivas superiores como el razonamiento) aumentando su grosor y mejorando su conectividad con otras áreas del cerebro.

Las terapias basadas en la atención plena han demostrado ser prometedoras para mejorar la calidad de vida de los pacientes y los síntomas físicos en algunas afecciones de la piel.

Por ejemplo, en un estudio con pacientes con psoriasis, aquellos que recibieron terapia basada en la atención plena además de su tratamiento habitual mostraron mejores resultados que quienes no la recibieron.

El estrés estimula las glándulas de la piel que producen una sustancia aceitosa llamada sebo, que puede obstruir los poros y contribuir al acné. (Foto: Getty Images)

¿Realmente estoy lidiando con estrés?

La Dra. Ahmed recomienda a sus pacientes que prueben diferentes opciones para combatir el estrés y descubran cuáles les funcionan mejor.

Estas opciones van desde ejercicios de relajación en la cama antes de dormir, hasta meditación caminando para personas más activas, o técnicas de conexión con el presente para quienes se distraen fácilmente o rumiamos sobre ciertos pensamientos.

Sin embargo, afirma que relajarse de verdad puede ser más difícil de lo que parece.

“Veo a muchas personas de alto rendimiento en mi consulta”, comenta. En ese grupo incluye a quienes desempeñan funciones exigentes en el trabajo o en casa, como cuidar a los niños o a padres ancianos.

Aunque algunos dicen que van al gimnasio o dan paseos diarios para relajarse, la Dra. Ahmed explica que, al indagar más, descubre que a menudo lo hacen mientras siguen pensando en las cosas que tienen que hacer.

“La mente también necesita tiempo para descansar durante esas actividades”, señala.

Existe evidencia de que el ejercicio regular puede reducir nuestros niveles basales de cortisol, lo que ayuda a combatir el estrés. (Foto: Getty Images)

Panorama general

Además de reducir el estrés, la Dra. Ahmed afirma que la piel necesita “un poco de todo”, incluyendo el cuidado adecuado y los tratamientos médicos necesarios, así como una buena alimentación, descanso y un estilo de vida saludable.

Y añade que esto debe mantenerse a lo largo del tiempo para observar una mejora constante en la salud de la piel, lo que podría permitir al paciente identificar otros factores que desencadenan sus problemas cutáneos.

El enfoque holístico de la Psicodermatología también puede aportar mejoras más amplias, según la Dra. Ahmed.

“No solo veo beneficios en las afecciones cutáneas de mis pacientes, sino que también me comentan que se sienten mejor anímicamente”.

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