Giancarlo Stanton se une a Joe DiMaggio en exclusivo grupo histórico de los Yankees

Giancarlo Stanton ha tenido un buen comienzo con los Yankees de Nueva York y entró en un grupo histórico después de conectar dos imparables en la derrota ante Seattle.

Stanton se convirtió en el décimo jugador en la historia de los Yankees con dos o más hits en los cuatro primeros juegos de la temporada.

Aunque atípico para el slugger, el slugger solo ha conectado un jonrón en esos primeros cuatro juegos.

Ningún jugador de los Yankees comenzaba una temporada con una racha multi-hit de cuatro juegos desde 2003, cuando lo hizo Alfonzo Soriano.

Estos son los 10 jugadores de los Yankees con racha de 2+ hits en cuatro primeros juegos:

Giancarlo Stanton – 2026 Alfonso Soriano – 2003 Bob Watson – 1980 Bobby Murcer – 1969 Elston Howard – 1962 Bill Skowcron – 1956 Bill Skowcron – 1955 Joe DimaGgio – 1941 Bob Meusel – 1928 Wally Schang – 1922

Giancarlo Stanton tiene un promedio de bateo de .500 con 8 hits, un jonrón, 2 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas en 4 juegos esta temporada.

Yankees pierde el invicto en el noveno ante Seattle

Los Yankees de Nueva York cayeron 2-1 ante los Marineros de Seattle y perdieron el invicto en la temporada 2026.

El equipo no pudo batear ante el dominicano Luis Castillo, quien estuvo dominante en seis entradas sin permitir carreras con siete ponches y solo dos hits permitidos.

Por los Yankees, Ryan Weather debutó con los Yankees con una buena actuación. El zurdo lanzó 4.1 innings de una carrera permitida, 2 boletos y 7 ponches recetados.

Solo Aaron Judge, Ben Rice y Giancarlo Stanton conectaron hits por la ofensiva de los Bombarderos del Bronx.

El juego se decidió en el noveno inning en el T-Mobile Park de Seattle. Cal Raleigh bateó un imparable ante Paul Blackburn para dejar en el terreno 2-1 y sumar la tercera victoria del equipo de Seattle.

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