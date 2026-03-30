Mujeres protagonizaron viral pelea en el Dodger Stadium en el ‘Opening Day’ [VIDEO]

Los Angeles Dodgers ganaron su partido inaugural ante Arizona Diamondbacks, pero la victoria quedó en segundo plano gracias a una pelea entre mujeres en las gradas del Dodger Stadium que se terminó volviendo viral en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado jueves por la tarde en el Dodger Stadium de Los Ángeles, ahora llamado Uniqlo Field. Sin embargo, el video de la pelea se convirtió en tendencia en redes sociales durante la jornada del sábado.

En la grabación se observa a dos mujeres y dos hombres enfrentándose en las gradas. El grupo forcejea, se jala del cabello y lanza golpes en medio del caos.

Durante la trifulca, uno de los hombres pierde el equilibrio y cae hacia atrás, golpeándose contra una barandilla metálica. No obstante, a juzgar por las imágenes, no hubo lesiones de gravedad.

El conflicto estalló en las secciones de bajo costo del estadio, específicamente en la zona 309. Los fans involucrados en la violenta pelea lucían jerseys blancos de los Dodgers.

Al final, los agentes de seguridad del estadio se vieron en la obligación de intervenir. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la pelea.

Los Angeles Dodgers arrancaron su camino a la defensa del título en la MLB imponiendo su ofensiva 8-2 ante Arizona Diamondbacks. El segundo duelo fue más cerrado, pues los Dodgers se llevaron la victoria 5-4 el pasado viernes.



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