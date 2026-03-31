Indultado por Trump por el 6 de enero es condenado por “enorme colección de pornografía infantil”

Un hombre indultado por el presidentr Donald Trump tras el asalto al Capitolio fue condenado en un caso distinto, luego de que las autoridades hallaran en su poder más de 100,000 archivos de abuso sexual infantil durante la investigación inicial.

Se trata de Daniel Tocci, quien recibió una sentencia de cuatro años de prisión dictada por el juez federal Mark G. Mastroianni, en Massachusetts. El acusado se declaró culpable de posesión de pornografía infantil, en un proceso separado del que enfrentaba por los hechos del 6 de enero.

El material fue descubierto en su computadora portátil cuando era investigado por su participación en los disturbios en el Capitolio. A pesar de que ese caso fue posteriormente desestimado tras el indulto concedido por el presidente Trump a cientos de implicados, la evidencia permitió abrir una causa independiente.

Según los fiscales, además de las imágenes y videos de abuso infantil, el dispositivo contenía otros archivos con escenas de violencia extrema y contenido gráfico perturbador.

Entre el material, según dijeron los fiscales en un memorando, se encontraba “un gato siendo asesinado al ser metido en una licuadora, un hombre disparando a una mujer en la cabeza, un perro siendo golpeado hasta la muerte y cabezas y extremidades cercenadas, así como imágenes y videos de bestialidad”.

La defensa intentó frenar el proceso alegando que las pruebas derivaban de una investigación que, a su juicio, quedó invalidada por el indulto presidencial. Sin embargo, ese argumento no prosperó y fue retirado antes de la declaración de culpabilidad.

Otros casos tras los indultos del 6 de enero

El caso de Tocci no es aislado. El Departamento de Justicia ha sostenido que los indultos vinculados al asalto al Capitolio no bloquean procesos por delitos distintos descubiertos durante esas investigaciones.

No obstante ese criterio no se ha aplicado en todos los casos.

Dan Wilson fue indultado en un caso relacionado con armas derivado de su implicación en el 6 de enero, mientras que Brian Cole Jr. ha intentado extender el alcance del perdón presidencial a otros cargos en su contra, sin que exista aún una resolución definitiva.

En ese marco, otros acusados también han enfrentado condenas por cargos adicionales. Entre ellos figura Andrew Paul Johnson, quien recibió cadena perpetua tras ser declarado culpable de delitos sexuales contra menores.

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