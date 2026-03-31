Nueva York demanda a la aplicación de traslados Empower alegando “operación ilegal”

La ciudad de Nueva York demandó a la empresa responsable de la aplicación de transporte compartido Empower, tras años de acusaciones de que ha estado incumpliendo las normativas municipales.

Esta controvertida aplicación -que cobra a los conductores una tarifa de suscripción para ponerlos en contacto con posibles pasajeros– lleva años operando en la ciudad a pesar de no haber solicitado ninguna licencia ante la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), el organismo que regula los servicios de taxi, transporte privado y transporte compartido dentro de los cinco distritos de Nueva York.

La legislación municipal exige que todas las empresas de vehículos de alquiler con conductor cuenten con una licencia expedida por la TLC. Asimismo, los conductores que transportan pasajeros de pago deben poseer una licencia propia, independiente de la empresa que gestiona sus servicios, explicó Daily News.

Según la demanda, presentada a última hora del viernes ante el Tribunal Supremo de Manhattan, Empower no ha obtenido la licencia necesaria para operar como “base de vehículos”, ni tampoco ha solicitado la licencia correspondiente para operar como servicio de “alto volumen”, a pesar de haber declarado públicamente que ha transportado a un número de pasajeros suficiente como para superar el umbral de alto volumen establecido por la ciudad.

“Empower ha desafiado todos los intentos de la TLC por lograr que la empresa cumpla con las leyes y normativas locales”, escribió Jordan Schneider, abogado adjunto de la Corporación Municipal de la ciudad de Nueva York.

El historial de presuntos incumplimientos normativos por parte de Empower se remonta al año 2022. En mayo de ese año la TLC envió una carta a la empresa exigiéndole que “cesara y desistiera” de operar en los cinco distritos de la ciudad al carecer de la licencia pertinente.

Dado que la empresa continuó operando, señala la demanda, varios agentes encubiertos de la TLC solicitaron viajes a través de la aplicación e impusieron un total de 32 multas entre 2022 y 2023. Según los abogados de la ciudad, Empower nunca reconoció, impugnó ni abonó las multas impuestas por esas infracciones. Del mismo modo la empresa hizo caso omiso de 19 citaciones judiciales recibidas en febrero de este mismo año.

A pesar de haber ignorado presuntamente los intentos de la ciudad por hacer cumplir las normativas de la TLC, Joshua Sear -director ejecutivo de Empower- compareció de forma virtual ante el Concejo Municipal el mes pasado, durante una audiencia celebrada para ratificar el nombramiento de Midori Valdivia como nueva presidenta de la TLC.

Durante dicha comparecencia, Sear declaró que la empresa había completado más de 100,000 viajes dentro de la ciudad de Nueva York en el transcurso de una sola semana reciente; una cifra que situaría a Empower por encima del umbral de “alto volumen” establecido por la TLC para los servicios de transporte con conductor, sometiendo así a la empresa a una serie de regulaciones y requisitos adicionales similares a los que deben cumplir compañías como Lyft y Uber.

En un memorando presentado ante el tribunal, Schneider calificó la comparecencia de Sear como “una asombrosa muestra de desafío”, en la que “anunció, sin que se le solicitara, que Empower estaba realizando más de 100,000 viajes ilegales por semana en la ciudad“.

Roshn Marwah, jefe de gabinete de Empower, declaró ayer al Daily News que la empresa tenía previsto reunirse esta semana con funcionarios de la TLC. “Todo conductor que utiliza el programa de Empower para trabajar por cuenta propia en Nueva York es un conductor con licencia de la TLC que utiliza un vehículo con licencia de la TLC”, afirmó en un comunicado. “Esperamos con interés colaborar con la administración (del alcalde) Mamdani para garantizar que los conductores con licencia de la TLC gocen de los mismos derechos civiles que cualquier otro profesional con licencia en Nueva York, y que los neoyorquinos tengan acceso a un transporte asequible y seguro”.