Programa ´Next Mile NYC´ conectará a reclusos con empleos “bien remunerados” en transporte de carga, según la alcaldía

El programa de capacitación para la Licencia de Conductor Comercial (CDL) ´Next Mile NYC´ será expandido a las personas bajo custodia en Rikers Island, la cárcel más grande de la ciudad.

“´Next Mile NYC´ aborda dos desafíos críticos: ampliar el acceso a oportunidades económicas para los neoyorquinos involucrados en el sistema de justicia y satisfacer la demanda de mano de obra. Al conectar a los neoyorquinos con carreras estables y bien remuneradas antes de que salgan de la custodia, el programa reduce la reincidencia y fortalece la seguridad pública”, afirmó un comunicado de la alcaldía.

La expansión del programa fue anunciada ayer por el alcalde Zohran Kwame Mamdani; la directora de la Oficina del Alcalde para la Justicia Penal (MOCJ), Deanna Logan; y el comisionado del Departamento de Corrección (DOC), Stanley Richards.

Según la Cámara de Comercio de EE.UU., las personas salidas de la cárcel enfrentan un desempleo persistentemente alto -más de 13 veces la tasa nacional de desocupación-, mientras que industrias como la del transporte de carga enfrentan una grave escasez de empleados.

A través de una colaboración con Emerge Career, los participantes elegibles comenzarán una capacitación en línea de 40 horas mientras se encuentran bajo custodia y completarán la instrucción práctica y los exámenes después de su liberación, “creando así una vía directa desde el encarcelamiento hacia un empleo estable. Tres participantes que comenzaron la capacitación mientras estaban bajo custodia ya han recibido ofertas de trabajo condicionales”, agregó el comunicado.

Esta expansión incluye una inversión de $2,9 millones de dólares para el año fiscal 2026 y atenderá a un máximo de 290 participantes adicionales, tomando como base un programa piloto realizado en 2025 que benefició a 20 personas. Desde la puesta en marcha el año pasado del programa ´Next Mile NYC´, 266 participantes obtuvieron permisos de aprendizaje comercial y 99 consiguieron sus licencias de conducir comerciales (CDL).

“Expandir ´Next Mile NYC´ a Rikers Island creará vías reales desde el encarcelamiento hacia empleos estables y bien remunerados”, afirmó el alcalde Mamdani. “Este esfuerzo refleja la convicción de nuestra administración de que la seguridad pública proviene de las oportunidades y de la inversión en las personas -no sólo del encarcelamiento-, al tiempo que restaura la dignidad a través de un trabajo significativo y construye una ciudad más segura y justa”.

“El empleo estable es uno de los indicadores más sólidos de éxito al regresar a la comunidad”, señaló la directora de la MOCJ. “Ya estamos viendo un impacto positivo de ´Next Mile NYC´. Al dotar a los participantes de habilidades con gran demanda y conectarlos directamente con los empleadores, las personas están saliendo de los ciclos de encarcelamiento y regresando a sus vecindarios con una base laboral más sólida, lo cual resulta en comunidades más seguras en toda la ciudad de Nueva York”.

“Nuestro objetivo es invertir en las personas que llegan a nosotros para que regresen a sus comunidades con el apoyo y las oportunidades que necesitan para tener éxito”, agregó el comisionado Richards.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con el NYC DOC y el MOCJ para brindar segundas oportunidades reales y tangibles -basadas en trayectorias profesionales, no solo en credenciales- a las personas encarceladas en Rikers Island”, declaró Zo Orchingwa, cofundador y codirector ejecutivo de Emerge Career. “Nuestra visión consiste en aprovechar la tecnología para abrir caminos hacia carreras en oficios especializados que comiencen antes de la puesta en libertad, y no sólo después. ´Next Mile NYC´ es un programa genuino de empleo y reinserción, diseñado para transformar vidas y cambiar resultados”.

Más información sobre el programa “Next Mile NYC” puede consultarse en la página oficial.