Pronóstico del tiempo en Chicago para este martes 31 de marzo

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 31 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 90 durante la primera mitad del día y del 75 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 20.51 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:36 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:15 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 41 grados Fahrenheit (5ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 74% por la mañana, 97% por la tarde y 74% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima