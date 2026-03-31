Puerto Rico: ante la FTA aumento propuesto de hasta 462% en viajes a Vieques y Culebra por ferri

NUEVA YORK – Representantes demócratas en el Congreso le solicitaron a la Administración Federal de Transporte (FTA) que investigue si las autoridades en Puerto Rico están violando regulaciones relacionadas con el financiamiento federal al considerar aumentar en hasta 462% las tarifas de pasajeros y carga de los viajes en ferri entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra.

Mediante una carta, los congresistas de Nueva York, Nydia Velázquez, Alexandria Ocacio-Cortez (AOC) y Dan Goldman; Delia Ramírez, de Illinois, y el comisionado residente Pablo José Hernández, indican que, según la información que manejan, la propuesta no ha sido sometida al escrutinio público como corresponde.

“Nos preocupa que, con este cambio, ATI (Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico) pueda estar infringiendo las regulaciones federales relacionadas con las subvenciones y los fondos que ha recibido de la Administración Federal de Transporte”, plantean los legisladores en la misiva con fecha del 27 de marzo.

“Además, hemos recibido información de nuestros electores indicando que esta normativa no ha sido sometida a los procesos exigidos por la legislación local para brindar al público una amplia oportunidad de formular comentarios o realizar recomendaciones”, afirman.

En la misiva dirigida a Matthew Welbes, director ejecutivo de la FTA, se expone que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) gestiona los servicios de ferries a través del operador privado, HMS Ferries, Inc. $11.9 millones fueron asignados en 2024 bajo el programa de Subvenciones por Fórmula para Áreas Rurales para la adquisición de una nueva embarcación de pasajeros. ATI como subreceptora de ACT recibió los fondos. ATI también habría desarrollado el borrador de regulación para el aumento.

Según el comunicado que informa sobre la carta, dichos fondos se debían usar para ciertos objetivos y requisitos legales que las propuestas tarifas de ferry podrían estar transgrediendo.

El documento detalla que, parte de los compromisos de la ACT con los fondos, era incrementar el flujo de pasajeros entre Ceiba, Vieques y Culebra mediante la adquisición de la embarcación.

De aprobarse el plan, el costo de un viaje de ida y vuelta para un adulto desde Isla Grande, actualmente de $4 (Vieques) y $4.50 (Culebra), se elevaría a $22.50, lo que representa aumentos del 462% y el 400%, respectivamente, señalan los legisladores.

Los demócratas anticipan que, de incrementar las tarifas, se reduciría el número anual de pasajeros.

“Aumentar el costo de cada viaje en ferry de $2.25 a $10 reduciría el número anual de pasajeros de 1,170,153 (cifra de pasajeros en 2015) a 558,580, lo que representa una reducción del 52.26%. Y esta cifra podría ser una subestimación, dado que el cálculo se realizó hace más de 10 años y la tarifa propuesta no es de $10, sino de $11.25 por viaje de ida”, alertan.

El documento detalla que parte de los compromisos de la ACT con los fondos era incrementar el flujo de pasajeros entre Ceiba, Vieques y Culebra mediante la adquisición de dicha embarcación.

Otro cuestionamiento de los congresistas es que la tarifa propuesta no se aplicaría de manera uniforme a todos los pasajeros, “dado que los puertorriqueños residentes en Vieques y Culebra recibirían un descuento significativo, mientras que cualquier persona que viaje desde otro municipio se vería obligada a pagar el precio completo”.

“En el Acuerdo Maestro de la FTA se estipula que ninguna persona en los Estados Unidos podrá ser excluida de participar en, ni ser objeto de discriminación bajo, ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964”, señala la carta.

Para reforzar su punto, los suscribientes también mencionan el reglamento del Departamento de Transporte (DOT), que establece que restringir a una persona, de cualquier modo, el disfrute de cualquier ventaja o privilegio del que gozan otras personas que reciben un servicio bajo un programa, constituye un acto discriminatorio.

“En 2018, el propio oficial examinador de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) de Puerto Rico emitió un informe favorable sobre los aumentos en las tarifas de los transbordadores, pero sujeto a la adopción de una serie de recomendaciones destinadas a proteger a estas categorías de pasajeros”, indican.

El referido informe también documenta las inquietudes de los residentes respecto a los impactos negativos que cambios como este podrían tener en el turismo interno y en la respuesta a desastres.

“Unos costos de transporte más elevados podrían disuadir a otros puertorriqueños de visitar las islas, afectando así los ingresos de tiendas, restaurantes, hoteles, entre otros establecimientos. Tal como están las cosas, las empresas enfrentan barreras significativas para mantenerse a flote, tales como la inestabilidad del suministro eléctrico, los altos costos de importación y la escasez de mano de obra. Durante situaciones de desastre, es posible que las islas reciban menos ayuda voluntaria, lo cual pondrá automáticamente más vidas en riesgo”, lee otra parte del texto.

El oficial examinador de la ATM también formuló recomendaciones sobre la modernización de los sistemas que se utilizarían para clasificar a los residentes y a los no residentes. “Ninguna de estas inquietudes parece haber sido tomada en consideración por el gobierno de Puerto Rico en su propuesta de reglamento”, expone el documento.

Los representantes culminan cuestionando las aparentes acciones “unilaterales” de ATI en cuanto a las tarifas de transporte.

“De hecho, la única instancia en la que la ley estatal exime a una agencia de celebrar vistas públicas antes de modificar la tarifa de un servicio esencial es cuando así lo exigen los requisitos federales. Con base en la información disponible, no resulta evidente que la FTA haya exigido a ATI implementar aumentos tarifarios de esta magnitud, particularmente dado el impacto que estos tienen sobre los residentes de bajos ingresos y en situación de desventaja de Puerto Rico”, concluye el escrito.

La Federación de Pescadores Comerciales (FEDPDEMAR) y Colectivo Somos Más Que 100×35 endosaron la carta.

Nelson Boulogne, residente y propietario de un negocio en Vieques, considera que, en vista de que el sistema de ferry es la “columna vertebral” de los residentes en esa isla y en Culebra, un aumento como el propuesto sería “devastador”.

“Tanto como residente como comerciante, dependo enteramente del servicio de ferry como único medio de transporte público que conecta a Vieques con el territorio continental de Puerto Rico —lo que en la isla llamamos afectuosamente la ‘Isla Grande’”, indica Boulogne a través del comunicado provisto por los congresistas.

Añade: “Este ferry no es simplemente una comodidad; es la columna vertebral de nuestra calidad de vida, de nuestro crecimiento económico y de nuestra capacidad para mantener vínculos esenciales con los familiares que residen en el continente. Un aumento de las tarifas de aproximadamente un 400% sería devastador. Elevaría el costo de los bienes y servicios en toda la isla, disuadiría a trabajadores y contratistas de viajar a Vieques y tensaría aún más los presupuestos de los residentes y las familias que realizan la travesía con regularidad. Los efectos se sentirían no solo entre quienes vivimos aquí, sino en toda persona vinculada a la economía y al bienestar de esta isla”.

El lento servicio y la falta de embarcaciones hábiles para transporte entre Vieques, Culebra e Isla Grande lleva siendo tema de discusión y reclamos desde hace años.

En febrero pasado, medios en la isla reportaron la muerte de la viequense Sheila Sanabria, tras quedar varada en el muelle de Ceiba debido a las condiciones meteorológicas.

Sanabria, de 62 años, murió por un ataque cardiaco. La puertorriqueña habría fallecido en Caribbean Medical Center, en Fajardo.

Sanabria fue una de varias personas afectadas por la paralización del servicio debido a las condiciones meteorológicas. Los ciudadanos quedaron varados en el área de la terminal de la ATM en Ceiba.

La viequense había viajado de la isla municipio a la isla grande para una cita y no cargaba con el medicamento que debía tomarse diariamente para su condición de tiroides.

Otros pasajeros afectados denunciaron que la embarcación utilizada para los viajes lunes y martes tenía solo dos motores, lo que dificulta atracar y navegar cuando el oleaje es de más de 15 pies.

Algunos cuestionaron que no hay suficiente espacio para pernoctar, por lo que tuvieron que hacerlo en asientos y bancos disponibles.

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