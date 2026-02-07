Reclamos por muerte de viequense Sheila Sanabria tras quedar varada en terminal de Ceiba, Puerto Rico, llegan al Congreso

NUEVA YORK – La congresista demócrata de origen boricua, Nydia Velázquez, consideró que la muerte de la viequense Sheila Sanabria tras quedar varada en el muelle de Ceiba (en la costa este de Puerto Rico) esta semana, es resultado del abandono del Gobierno.

“La muerte de Sheila Sanabria es consecuencia directa de un Gobierno que abandona a sus ciudadanos una y otra vez. En agosto de 2025, el gobierno de Puerto Rico recibió $1,191,331 para la compra, mantenimiento y operación del sistema marítimo que conecta a Vieques y Culebra”, compartió por la red social X Velázquez, quien es representante de NY.

“Los residentes de Vieques y Culebra merecen un trato digno. Desde el Congreso, ejerceremos nuestra facultad de fiscalización, para garantizar un sistema de transporte marítimo seguro y confiable”, puntualizó la funcionaria sobre el caso que ha avivado nuevamente las necesidades particulares de esa isla municipio y de las de Culebra.

Sanabria, de 62 años, murió por un ataque cardiaco, según los reportes disponibles al momento. La fémina habría fallecido en Caribbean Medical Center, en Fajardo, de acuerdo con la información que manejan medios en el archipiélago.

Sanabria fue una de varias personas afectadas esta semana por la paralización del servicio debido a las condiciones meteorológicas. Los ciudadanos quedaron varados en el área de la terminal de la Autoridad de Transporte Marítimo en Ceiba.

La fémina había viajado de la isla municipio a la isla grande para una cita, por lo que no cargaba con el medicamento que debía tomarse diariamente para su condición de tiroides.

Poco antes de su muerte, la mujer dijo a las cámaras de TeleOnce que, como pensaba “ir y regresar”, había dejado el medicamento.

“Yo uso ‘Synthroid’ y no he podido hoy (tomarla), porque yo no traje medicamentos. Yo fui a una cita para ir y regresar. Aquí tengo compra. Así que hay mucha gente con su compra. Las únicas personas que han aparecido son las de la Alianza Viequense que nos trajeron esta mañana sándwiches y agua, porque, honestamente, nadie ha aparecido a tener empatía y a estar aquí con el pueblo ayudando”, relató Sanabria el martes.

Synthroid o levotiroxina sódica es un medicamento con receta médica que se utiliza para tratar el hipotiroidismo. La medicina reemplaza la hormona que normalmente produce la glándula tiroides.

No está claro, al momento, si la muerte tuvo alguna relación con la falta del medicamento.

Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) también expresaron su indignación por el desenlace de los hechos.

“Este no es un incidente aislado, sino el resultado previsible de la ausencia de un sistema de transporte que respete la dignidad humana de los residentes de Vieques y responda a sus necesidades”, lee un comunicado de la organización.

La entidad argumentó que es necesario que las autoridades municipales y estatales establezcan un plan de contingencia para evitar más incidentes de este tipo.

“Por años hemos denunciado la falta de respuesta gubernamental ante un sistema de transportación marítima inestable, que pone en peligro la salud y la vida de los residentes viequenses. Está muerte se suma a muchas otras que nunca han sido investigadas y sobre las cuales el Estado no asume responsabilidad. Tanto el gobierno central como el municipal han provocado violaciones constantes a los derechos humanos de los viequenses, con efectos irreversibles. Cuando no hay un plan de contingencia, se afecta el derecho al acceso a servicios de salud, la libertad de movimiento, la integridad y seguridad personal, y el acceso a servicios esenciales”, planteó la ACLU.

El grupo además consideró que el alegato de HMS Ferries, a cargo de las operaciones del transporte marítimo a Vieques y Culebra, de que el fallecimiento no ocurrió dentro de la terminal o en una embarcación no los exime de responsabilidad.

“Aunque la compañía sostenga que el fallecimiento no ocurrió dentro de la terminal o en una embarcación, esa afirmación no sustituye la obligación del Estado de investigar, de responder y de garantizar un servicio confiable. Exigimos una investigación oficial, rigurosa y transparente, y medidas inmediatas para que nunca más una suspensión de viajes deje a residentes de Vieques sin opciones para regresar a su hogar, y acceder a cuidados de salud o medicamentos. Exigimos acciones correctivas urgentes, incluyendo protocolos claros de contingencia. Las vidas viequenses valen”, afirmaron desde la ACLU.

Por su parte, el alcalde de Vieques, José A. “Junito” Corcino Acevedo, indicó a través de sus redes sociales que se reunió con las líderes comunitarias Hilda Bonilla, de Vieques En Rescate, Inc (VER), y Sandra Meléndez, de Alianza Mujeres Viequenses (AMV), “con el propósito de identificar soluciones concretas ante posibles cancelaciones del servicio de transporte marítimo por inclemencias del tiempo”.

“Durante el encuentro se establecieron mecanismos de acción preliminares para que la comunidad viequense fuera de Vieques tenga acceso inmediato a centros de servicio y apoyo en situaciones de emergencia, garantizando así una respuesta ágil”, especifica el mensaje desde la cuenta de Facebook del alcalde.

Corcino Acevedo agradeció a su homólogo en Ceiba, Samuel Rivera Báez, quien se puso a disposición para colaborar en los esfuerzos.

“Es importante destacar que esta iniciativa no constituye un plan final y definitivo, sino un mapa de acción provisional que permitirá continuar identificando alternativas, fortaleciendo alianzas y afinando estrategias para atender de manera más efectiva cualquier situación que surja ante la cancelación de viajes”, aclaró.

La gobernadora Jenniffer González expresó sus condolencias. Sin embargo, argumentó que las condiciones marítimas adversas impedían la salida segura de las embarcaciones.

“Estamos bajo una situación de un ambiente atmosférico adverso que pone en peligro no solamente a las tripulaciones de las embarcaciones, sino también a los pasajeros. Si el mar no está en condiciones para navegar, no se puede navegar”, declaró a la prensa.

La pareja de Sanabria, José Hernández, relató a Telemundo que llevaban días batallando para regresar a Vieques.

“Desde ayer a las 8:00 p.m. salimos de Ceiba hacia Vieques. Cuando llegamos, el ferry no pudo atracar, por lo tanto tuvimos que regresar a Ceiba. Personas tuvieron que dormir en carros, en sillas porque ayer nuestros hermanos viequenses no llegaron a sus hogares. Hoy salimos a las 5:00 a.m., llegamos a Vieques, el ferry no pudo atracar y volvimos a Ceiba. Desde anoche a las 8:00 p.m. hay viequenses que no han podido dormir; otros tienen compra en sus carros y ninguno pudo dormir en sus hogares”, explicó el hombre a la televisora según citó El Vocero.

En otras declaraciones a TeleOne, Hernández dijo que ambos pasaron la noche en un automóvil cerca del muelle ante la paralización del servicio, y que, al día siguiente, Sanabria comenzó a sentirse mal y fue trasladada a un hospital.

El transporte es uno de los principales problemas que enfrentan los residentes de las islas de Vieques y Culebra, ya que para llegar a las mismas se requiere traslado en ferries u otras embarcaciones. Estas islas municipios no son aledañas, sino que están “offshore”. Vieques, por ejemplo, se ecuentra a unas 6 a 8 millas al sureste de la isla grande.

El contrato a HMS Ferries ha sido objeto de investigación por parte de la legislatura en Puerto Rico.

En el 2021, se realizaron vistas publicas que estuvieron caracterizadas por la oposición de los residentes a la privatización del servicio.

Entre las recomendaciones dadas por los habitantes de las islas municipios resaltó la necesidad de que la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) apruebe el presupuesto necesario para mantener un servicio de calidad, la creación de una comisión de residentes de ambas islas para discutir los asuntos relacionados con el transporte y una reestructuración de la Autoridad de Transportación Marítima (ATM).

El acuerdo mediante alianza público-privada entró en efecto en enero de 2022.

La ATM se fusionó a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y se suponía que esta última fiscalizaría el servicio de HMS Ferries.

La intención, entre otras, era que, con la privatización, mejorara el servicio y fuera más ágil.

También a esos fines se inició la rehabilitación de la terminal de ferries en Ceiba.

Sin embargo, aún no se ha completado la construcción que se supone que fuera inaugurada inicialmente el año pasado.

Para noviembre de 2025, un 72% del espacio estaba completado.

Por otro lado, viequenses y culebrenses continúan quejándose de cambios súbitos en el itinerario de viajes e interrupciones frecuentes en los servicios.

