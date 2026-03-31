Trump: “No va a durar mucho más” la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará por mucho tiempo y adelantó que la salida de las tropas estadounidenses permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

En declaraciones telefónicas a The New York Post, el mandatario sostuvo que Washington mantiene una ventaja clara en el conflicto. “No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza”, afirmó, al tiempo que señaló que aún quedan objetivos por cumplir para neutralizar la capacidad ofensiva iraní.

Trump insistió en que el debilitamiento de Irán facilitará la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo y gas global.

“Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente”, afirmó, descartando además que Teherán pueda desarrollar armamento nuclear.

El plazo de la Casa Blanca

Desde la Casa Blanca se mantiene como referencia un plazo de entre cuatro y seis semanas para completar las operaciones militares junto a Israel, con el objetivo de desmantelar el programa nuclear iraní, así como su infraestructura de misiles y producción armamentística.

En paralelo, el mandatario aseguró en su plataforma Truth Social que su Gobierno mantiene contactos con lo que describió como un “régimen nuevo y más razonable” en Irán, aunque reiteró sus advertencias sobre posibles ataques a instalaciones energéticas si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní respondió con amenazas dirigidas a intereses estadounidenses en la región, incluyendo oficinas de grandes compañías tecnológicas, a las que calificó como “entidades terroristas espías”.

Con información de EFE.

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