Trump está dispuesto a pausar misión en Ormuz para centrarse en objetivos militares de Irán, según informes

El presidente Donald Trump decisió ajustar su estrategia en el conflicto con Irán al mostrar la intención de frenar momentáneamente la misión en el estrecho de Ormuz para priorizar la ofensiva contra el arsenal y la armada iraní, así lo señaló una publicación del Wall Street Journal.

El gobierno estadounidense evaluó que una misión para desbloquear por la fuerza este paso marítimo estratégico, actualmente restringido por Teherán a buques aliados, prolongaría el conflicto bélico entre cuatro y seis semanas adicionales. Ante este panorama, Trump y sus asesores determinaron que las opciones militares para intervenir directamente en el estrecho no son una “prioridad inmediata”, según el medio.

El plan consiste en mantener la presión militar sobre los recursos defensivos de Irán, mientras se utiliza la vía diplomática para exigir la apertura del paso. Pero caso de que la diplomacia falle, EE.UU. buscará que sus aliados en Europa y el Golfo “asuman el liderazgo en la reapertura”.

Plazos de la Operación Furia Épica

Sin embargo, la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, confirmó que se mantiene el cronograma establecido. Apuntó que Trump sostiene el “plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica”, y añadió que “la misión continuará hasta que se alcancen los objetivos”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidió en que la ofensiva para desarticular los activos militares iraníes finalizará en pocos meses, aunque dejó clara la postura sobre el flujo marítimo.

“Luego nos enfrentaremos a este problema del estrecho de Ormuz, y corresponderá a Irán decidir (…) o una coalición de naciones de todo el mundo y la región, con la participación de Estados Unidos, se asegurará de que esté abierto, de una forma u otra”, precisó Rubio.

Mientras tanto, Trump extendió el plazo de su ultimátum a Irán hasta el próximo 6 de abril con el fin de buscar ofrecer un margen para posibles negociaciones que permitan el tránsito libre de crudo y mercancías. Sin embargo, el gobierno de Teherán negó públicamente la existencia de tales conversaciones.

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