Rescatan a uno de los tripulantes del avión de combate estadounidense derribado en Irán

Un avión de combate de EE.UU. fue derribado mientras sobrevolaba Irán, según reportes de la prensa de ese país y de medios estadounidenses.

La agencia de noticias iraní Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (GRI), informó este viernes que las fuerzas estadounidenses estaban llevando adelante labores de búsqueda para encontrar a uno de sus pilotos, luego del derribo de la aeronave.

En esas labores de rescate se estarían utilizando aviones, helicópteros y drones de reconocimiento.

De acuerdo con la cadena CBS, socia en EE.UU. de la BBC, dos fuentes oficiales informaron que un miembro de la tripulación del caza F-15 fue rescatado por las fuerzas estadounidenses.

Un presentador de noticias de un canal local de la televisión estatal iraní dijo, por su parte, que se ofrecerán recompensas a quien capture al piloto con vida.

Además, la prensa estatal iraní, publicó imágenes que -según afirmaron- muestran fragmentos de un avión de combate estadounidense derribado.

Imágenes publicadas en redes sociales y verificadas por CBS News muestran un avión cisterna y dos helicópteros volando a baja altura sobre la provincia de Juzestán, lo que concuerda con una misión de búsqueda y rescate.

Aaron MacLean, analista de seguridad nacional de CBS, afirma que las imágenes parecen mostrar aeronaves estadounidenses volando a baja altitud a plena luz del día sobre territorio hostil.

Añade que Estados Unidos solo haría esto si tuviera una razón justificada, como intentar rescatar a un piloto o pilotos derribados.

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente Donald Trump ha sido informado.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de EE.UU. en su cuenta de X tras los informes sobre el derribo del avión de combate.

“Tras derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ha pasado de ser un ‘cambio de régimen’ a un simple ‘¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?'”, dice una publicación en la cuenta de Ghalibaf.

BBC:

Captura de una video verificado por BBC Verify: Captura de un video analizado por BBC Verify que parece mostrar una operación de búsqueda y rescate estadounidense en el sur de Irán.

El primer avión derribado

Análisis de Ione Wells, corresponsal de la BBC

Este es el primer caso conocido de un avión de combate estadounidense derribado sobre Irán durante este conflicto. Tres F-15E fueron derribados por fuego amigo accidental de las defensas aéreas kuwaitíes al principio de la guerra.

¿Por qué es importante?

En primer lugar, esto ocurre después de que Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, hayan sugerido repetidamente que Estados Unidos ha ganado la guerra.

Hegseth y los comandantes militares han hablado de “superioridad aérea” y del deterioro de las defensas aéreas iraníes.

Trump afirmó que Irán “no puede hacer nada” ante los aviones estadounidenses que sobrevuelan su territorio.

Esa retórica ahora parece excesivamente confiada. Esto demuestra que Irán aún conserva -aunque probablemente de forma limitada y muy reducida- la capacidad de defender su espacio aéreo.

En segundo lugar, esto se produce en un momento en que Estados Unidos ha estado amenazando con una mayor escalada, al tiempo que expresaba esperanzas de un acuerdo.

Esto podría usarse como pretexto para acelerar la escalada estadounidense en represalia.

También podría aumentar la inquietud entre la población estadounidense ante el hecho de que cada vez más militares de su país se vean afectados por esta guerra, en un momento en que, según informes, la administración Trump ha estado considerando una posible invasión terrestre, lo que aumentaría significativamente el riesgo para el personal estadounidense.

BBC:

Irán ofrece recompensa por piloto estadounidense

Yadollah Rahmani, gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el sur de Irán, afirma que la prioridad es capturar con vida a cualquier miembro de la tripulación estadounidense.

“Quienes logren capturar o eliminar a fuerzas enemigas hostiles recibirán una condecoración especial de la oficina del gobernador”, dijo, según un informe de la agencia de noticias semioficial ISNA.

Mientras tanto, medios iraníes han informado que comerciantes de la provincia ofrecen una recompensa de 10 mil millones de tomanes (alrededor de US$66.000) a quien encuentre al “intruso” estadounidense.

Qué rol juegan los F-15 en el conflicto

Getty Images: Un avión McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Los F-15 Eagle de la Fuerza Aérea de EE.UU. son cazas de doble función diseñados para misiones aire-tierra y aire-aire.

“En Irán, probablemente se hayan utilizado en misiones de defensa aérea para derribar drones y misiles de crucero iraníes”. señala Chris Partridge, analista de sistemas de armas de BBC News.

Explica que en su función de ataque aire-tierra, el avión es una plataforma de armas capaz de lanzar municiones de precisión guiadas por láser y GPS, así como otras bombas.

La aeronave cuenta con dos tripulantes: el piloto, que maneja el avión, y un oficial de sistemas de armas, que se coloca en el asiento trasero.

El oficial, conocido como “Wizzo”, dispone de cuatro pantallas y es responsable de seleccionar los objetivos y asegurarse de que las armas estén programadas correctamente para el perfil de ataque adecuado.

Este sistema de dos tripulantes permite distribuir la carga de trabajo, especialmente en entornos aéreos congestionados donde el piloto intenta evadir amenazas.

Partridge explica que aunque aún se desconoce el medio específico para realizar el supuesto derribo de un avión de este tipo por parte de los iraníes, lo más probable es que haya sido con el uso de un misil tierra-aire (SAM).

“Los sistemas portátiles de defensa antiaérea (Manpads) de corto alcance y guiados por infrarrojos representan una seria amenaza en Irán debido a su rápida movilidad. El uso de bengalas lanzadas por las aeronaves objetivo es el método más común para intentar contrarrestar los SAM”, indica.

BBC:

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