Tiger Woods afirmó que hablaba con el presidente al momento de su accidente en Florida

Nuevas imágenes provenientes de las cámaras corporales de la policía han revelado detalles adicionales sobre el comportamiento de Tiger Woods tras su reciente accidente de tráfico en Florida. En el material audiovisual difundido este jueves, se escucha al golfista responder a un agente de seguridad que “estaba hablando con el presidente” cuando se le indicó que permaneciera en un lugar específico de la escena.

Aunque las declaraciones de Woods no especifican la identidad del mandatario, coinciden con las afirmaciones realizadas la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró haber mantenido una conversación con el deportista tras el incidente.

Este nuevo fragmento de video se suma a las admisiones previas de Woods, quien ya había confesado a los oficiales que el accidente se produjo tras distraerse con su teléfono móvil. “Bajé la mirada hacia mi teléfono y de repente… boom”, relató el atleta mientras permanecía apoyado en el borde de la carretera ante los agentes que acudieron al lugar del suceso.

El siniestro ocurrió el pasado viernes, cuando el Ford F-150 blanco conducido por Woods intentó adelantar a gran velocidad a una camioneta con remolque, impactando contra su parte trasera y terminando volcado sobre el costado del conductor.

A pesar de que no se registraron heridos de gravedad, el ganador de 15 ‘majors’ fue detenido bajo cargos de conducir bajo la influencia de sustancias, daños a la propiedad y negativa a someterse a pruebas de detección de narcóticos.

El parte policial describe un estado físico de alerta para las autoridades, señalando que Woods presentaba pupilas dilatadas, ojos vidriosos y un comportamiento letárgico. Además, se reportó que el golfista portaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, y mostraba una sudoración excesiva e inusual a pesar de que el sistema de aire acondicionado de su vehículo estaba en funcionamiento.

Tras el incidente y su posterior paso por la prisión del condado de Martin, Woods anunció el martes su retiro temporal del golf profesional para centrarse en un tratamiento de salud integral. Esta decisión cancela sus planes de participar en el Masters de Augusta la próxima semana, un evento que habría significado su retorno oficial tras casi dos años de inactividad por lesiones previas.

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