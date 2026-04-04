Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este sábado 4 de abril

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 4 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 70 durante la primera mitad del día y del 13 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:29 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:19 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 55% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima